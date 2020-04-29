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09:57 (мск), источник: Vesti.kz

Раскрыт мотив ухода Старченко из «Барыса» в новый клуб Скабелки

Информация о том, что нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко может перейти в ярославский «Локомотив», является вбросом агента хоккеиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Арена Бреда».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, российский клуб не интересуется 34-летним нападающим, несмотря на то, что со следующего сезона казахстанцы перестанут считаться легионерами в КХЛ.

«Все разговоры о переезде в Ярославль нападающего Романа Старченко из “Барыса” не имеют никакой почвы. “Локомотиву” не интересен форвард сборной Казахстана, которому исполнится уже 34 года. Агент Игорь Парашкин ведет стратегическую войну с руководством “Барыса” в надежде выбить своему клиенту большую зарплату, чем сейчас дает Астана. Прогнозируем, что в конечном итоге Старый останется дома в Казахстане», — говорится в заметке.

При этом сам Старченко ранее подтвердил интерес со стороны «Локомотива», главным тренером которого, как ожидается, станет Андрей Скабелка. Контракт форварда с «Барысом», за который он выступает с 2008 года, истекает 30 апреля.

В минувшем сезоне 33-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 53 матча и набрал 35 (18+17) очков, в пяти играх плей-офф результативными действиями не отметился. Всего в КХЛ воспитанник Усть-Каменогорска провел 634 матча и записал в актив 318 (176+142) очков.

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