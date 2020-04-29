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13:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Немировски остается в «Торпедо», новый генменеджер — экс-директор по развитию Instat Гафуров

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски останется в клубе и продлит контракт с ним еще на год.

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Источник: Спорт-Экспресс

Планируется, что новым генменджером команды станет Максим Гафуров, ранее работавший директором по развитию статистической компании InStat.

Немировски возглавил «Торпедо» 4 мая 2018 года. Под руководством канадского специалиста, имеющего российское гражданство, нижегородский клуб в минувшем сезоне вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл ЦСКА (0−4).

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