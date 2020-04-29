«Ванкувер Кэнакс» подтвердил интерес к защитнику «Автомобилиста» Трямкину

Трямкин выступал ранее за «Ванкувер» с 2015 по 2017 год, после чего снова вернулся в екатеринбургский «Автомобилист». Контракт 25-летнего защитника с российским клубом истекает 30 апреля.

«Нам действительно очень нравится Трямкин, и мы рассчитываем, что он может стать игроком нашей основной обоймы. Но пока мы должны получить решение по тому, что нас ждет в нынешнем сезоне, и больше информации про следующий сезон, прежде чем говорить о каких-либо цифрах и числах с ним. Мы пока можем только догадываться, какой будет потолок зарплат», — приводит слова Беннинга Sportsnet.