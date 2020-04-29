Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
13:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ванкувер Кэнакс» подтвердил интерес к защитнику «Автомобилиста» Трямкину

«Ванкувер Кэнакс» действительно заинтересован в услугах российского хоккеиста Никиты Трямкина, но дальнейшие переговоры будут зависеть от величины потолка зарплат в следующем сезоне НХЛ, заявил генеральный менеджер канадского клуба Джим Беннинг.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Трямкин выступал ранее за «Ванкувер» с 2015 по 2017 год, после чего снова вернулся в екатеринбургский «Автомобилист». Контракт 25-летнего защитника с российским клубом истекает 30 апреля.

«Нам действительно очень нравится Трямкин, и мы рассчитываем, что он может стать игроком нашей основной обоймы. Но пока мы должны получить решение по тому, что нас ждет в нынешнем сезоне, и больше информации про следующий сезон, прежде чем говорить о каких-либо цифрах и числах с ним. Мы пока можем только догадываться, какой будет потолок зарплат», — приводит слова Беннинга Sportsnet.

Ранее, до приостановки нынешнего сезона НХЛ в марте, сообщалось, что потолок зарплат в лиге в сезоне-2020/21 должен составить от 84 до 88,2 миллиона долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ванкувер Кэнакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Одна из самых красивых спортсменок России и ее тату
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Чемпионат Германии не возобновится 9 мая. Что происходит?
Великий гол Ларионова в финале Кубка Канады. СССР победил 8:1
МОК: Проведение Игр в Токио не зависит от разработки вакцины
Футболисты «ПСЖ» отказались пойти на сокращение зарплаты
Газзаев призвал досрочно завершить сезон РПЛ
СМИ: Чемпионат Англии по футболу могут возобновить в июне
Пауло Дибала четвертый раз сдал положительный тест на COVID-19
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь