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16:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Салават Юлаев» не продлит соглашение с Цулыгиным

«Салават Юлаев» принял решение не продлевать контракт с главным тренером Николаем Цулыгиным, сообщает «ГорОбзор.ру».

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Источник: Спорт-Экспресс

Состоялся совет уфимского клуба, на котором были совершены кадровые перестановки. Свои должности сохранили генеральный директор Александр Курносов и спортивный директор Василий Чижов. Кандидатура Николая Цулыгина на пост главного тренера не была поддержана.

Отметим, что Цулыгин руководил командой на протяжении двух лет. Он выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ сезона-2018/2019 года и прошл первый раунд Кубка Гагарина в 2020-м. Николай Цулыгин за два сезона стал самым успешным тренером «Салавата Юлаева» за последние восемь лет. Ранее никто из-за это время специалистов не мог пройти первый раунд Кубка Гагарина после завоевания бронзовых медалей.

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