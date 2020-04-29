«Небольшая победа». КХЛ включила хоккеиста «Барыса» в «Топ-10 продлений»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала на своем сайте «Топ-10 продлений», куда вошел и хоккеист «Барыса» Антон Некряч, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала на своем сайте «Топ-10 продлений», куда вошел и хоккеист «Барыса» Антон Некряч, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Широкой общественности этот нападающий не особо известен. За “Барыс” он сыграл всего два матча, причем оба — в концовке минувшего регулярного чемпионата. Однако новосибирский воспитанник, однажды принявший казахстанское гражданство, может стать важным игроком обновленного “Барыса”. Не случайно ведь Антон Некряч стал первым, с кем команда из
Также в этот Топ вошли Вячеслав Кулемин («Динамо» Москва), Михаил Мамкин («Автомобилист»), Брукс Мэйсек («Автомобилист»), Дэн Секстон («Автомобилист»), Константин Климонтов («Сочи»), Адам Лишка («Северсталь»), Игорь Гераськин («Северсталь»), Павел Варфоломеев («Витязь») и Александр Семин («Витязь»).