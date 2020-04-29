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17:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Небольшая победа». КХЛ включила хоккеиста «Барыса» в «Топ-10 продлений»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала на своем сайте «Топ-10 продлений», куда вошел и хоккеист «Барыса» Антон Некряч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Широкой общественности этот нападающий не особо известен. За “Барыс” он сыграл всего два матча, причем оба — в концовке минувшего регулярного чемпионата. Однако новосибирский воспитанник, однажды принявший казахстанское гражданство, может стать важным игроком обновленного “Барыса”. Не случайно ведь Антон Некряч стал первым, с кем команда из Нур-Султана подписала новый контракт. Учитывая, что с предстоящего сезона казахстанцы больше не будут считаться легионерами в российских клубах, каждое такое продление — небольшая победа», — пишет сайт КХЛ.

Также в этот Топ вошли Вячеслав Кулемин («Динамо» Москва), Михаил Мамкин («Автомобилист»), Брукс Мэйсек («Автомобилист»), Дэн Секстон («Автомобилист»), Константин Климонтов («Сочи»), Адам Лишка («Северсталь»), Игорь Гераськин («Северсталь»), Павел Варфоломеев («Витязь») и Александр Семин («Витязь»).

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