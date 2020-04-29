«Небольшая победа». КХЛ включила хоккеиста «Барыса» в «Топ-10 продлений»

«Широкой общественности этот нападающий не особо известен. За “Барыс” он сыграл всего два матча, причем оба — в концовке минувшего регулярного чемпионата. Однако новосибирский воспитанник, однажды принявший казахстанское гражданство, может стать важным игроком обновленного “Барыса”. Не случайно ведь Антон Некряч стал первым, с кем команда из Нур-Султана подписала новый контракт. Учитывая, что с предстоящего сезона казахстанцы больше не будут считаться легионерами в российских клубах, каждое такое продление — небольшая победа», — пишет сайт КХЛ.