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18:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» откажется от лучшего бомбардира? Как будет выглядеть ударная тройка в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» может собрать новую канадскую тройку в ударное звено для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — к Корбэну Найту, который стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, могут присоединиться еще два игрока из Северной Америки. Варианты — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Столичная команда не проявляет интерес к сохранению двух европейских нападающих — финна Ииро Пакаринена и Линуса Виделля из Швеции. Из лидеров может остаться в составе казахстанской команды только Найт, которому «Барыс» предложил новый контракт. Если Корбэн его примет, то в тройку к нему могут пригласить двух соотечественников.

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Найт играет на позиции центрального форварда, но с приходом Шарля Юдона и Сэма Кэррика, кому-то из них придется отойти на край в нападении. Предположим, что Кэррик займет центр в тройке, а Найт с Юдоном сыграют фланговых форвардов. Возможно, что с краю сыграет Сэм, а Корбэн — в центре.

Не исключено, что Кэррик заменит Найта в центре первой пятерки, а Корбэн будет искать себе новую команду. Последнего могут не устроить финансовые условия обновленного соглашения от казахстанского клуба, а в ударную тройку будут искать другого игрока. Третий вариант — остается Найт, подписывают Юдона, а вместо Кэррика поищут флангового форварда.

Напомним, ранее появилась информация, что «Барыс» предложил новые контракты Корбэну Найту, Эдди Паскуале и Дастину Бойду. Также к казахстанской команде может присоединиться еще один канадский новичок — 25-летний Шарль Юдон.

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