«Барыс» откажется от лучшего бомбардира? Как будет выглядеть ударная тройка в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Столичная команда не проявляет интерес к сохранению двух европейских нападающих — финна Ииро Пакаринена и Линуса Виделля из Швеции. Из лидеров может остаться в составе казахстанской команды только Найт, которому «Барыс» предложил новый контракт. Если Корбэн его примет, то в тройку к нему могут пригласить двух соотечественников.

Найт играет на позиции центрального форварда, но с приходом Шарля Юдона и Сэма Кэррика, кому-то из них придется отойти на край в нападении. Предположим, что Кэррик займет центр в тройке, а Найт с Юдоном сыграют фланговых форвардов. Возможно, что с краю сыграет Сэм, а Корбэн — в центре.

Не исключено, что Кэррик заменит Найта в центре первой пятерки, а Корбэн будет искать себе новую команду. Последнего могут не устроить финансовые условия обновленного соглашения от казахстанского клуба, а в ударную тройку будут искать другого игрока. Третий вариант — остается Найт, подписывают Юдона, а вместо Кэррика поищут флангового форварда.