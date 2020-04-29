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19:27 (мск), источник: ТАСС

Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»

ТАСС, 29 апреля. Трехкратный чемпион мира Данис Зарипов подписал новый контракт с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Срок соглашения с 39-летним нападающим рассчитан до конца следующего сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен 25 марта из-за неблагоприятных эпидемиологических условий, а также отказа финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса» от дальнейшего участия. Турнир был остановлен после первого раунда плей-офф.

В регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции, а в сводной таблице лиги стал вторым после ЦСКА. Зарипов принял участие в 52 матчах, набрав 26 (13+13) очков. В плей-офф он не сыграл ни одной встречи, пропустив четыре игры против нижнекамского «Нефтехимика» из-за травмы («Ак Барс» победил в серии со счетом 4−0).

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в составе «Ак Барса», два раза с магнитогорским «Металлургом»). Вместе со сборной России он трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2009 и 2014 годах.

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