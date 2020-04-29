Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»
ТАСС, 29 апреля. Трехкратный чемпион мира Данис Зарипов подписал новый контракт с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом сообщает
ТАСС, 29 апреля. Трехкратный чемпион мира Данис Зарипов подписал новый контракт с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом сообщает
Срок соглашения с 39-летним нападающим рассчитан до конца следующего сезона.
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В регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции, а в сводной таблице лиги стал вторым после ЦСКА. Зарипов принял участие в 52 матчах, набрав 26 (13+13) очков. В
Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (трижды в составе «Ак Барса», два раза с магнитогорским «Металлургом»). Вместе со сборной России он трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2009 и 2014 годах.