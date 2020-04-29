Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»

Срок соглашения с 39-летним нападающим рассчитан до конца следующего сезона.

Сезон-2019/20 в КХЛ был досрочно завершен 25 марта из-за неблагоприятных эпидемиологических условий, а также отказа финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса» от дальнейшего участия. Турнир был остановлен после первого раунда плей-офф.

В регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции, а в сводной таблице лиги стал вторым после ЦСКА. Зарипов принял участие в 52 матчах, набрав 26 (13+13) очков. В плей-офф он не сыграл ни одной встречи, пропустив четыре игры против нижнекамского «Нефтехимика» из-за травмы («Ак Барс» победил в серии со счетом 4−0).