«Авангард» интересуется форвардом «Барыса»
Омский «Авангард» интересуется нападающим астанинского «Барыса» Линусом Виделлем, сообщает «Шайба.kz» со ссылкой на Sports.ru.
Омский «Авангард» интересуется нападающим астанинского «Барыса» Линусом Виделлем, сообщает «Шайба.kz» со ссылкой на Sports.ru.
Швед пропустил начало прошлого сезона и хотел завершить карьеру, но в ноябре подписал контракт с казахстанским клубом.
В регулярном чемпионате КХЛ 34-летний хоккеист сыграл 37 матчей и набрал 30 (10+20) очков, в пяти играх