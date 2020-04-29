«Авангард» интересуется форвардом «Барыса»

Швед пропустил начало прошлого сезона и хотел завершить карьеру, но в ноябре подписал контракт с казахстанским клубом.

В регулярном чемпионате КХЛ 34-летний хоккеист сыграл 37 матчей и набрал 30 (10+20) очков, в пяти играх плей-офф записал в актив четыре (1+3) очка.