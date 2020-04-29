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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Авангард» интересуется форвардом «Барыса»

Омский «Авангард» интересуется нападающим астанинского «Барыса» Линусом Виделлем, сообщает «Шайба.kz» со ссылкой на Sports.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Швед пропустил начало прошлого сезона и хотел завершить карьеру, но в ноябре подписал контракт с казахстанским клубом.

В регулярном чемпионате КХЛ 34-летний хоккеист сыграл 37 матчей и набрал 30 (10+20) очков, в пяти играх плей-офф записал в актив четыре (1+3) очка.

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