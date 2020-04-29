«Барыс» не подпишет вратаря-легионера из сборной Казахстана?

Шведский легионер с казахстанским паспортом Хенрик Карлссон может получить новый контракт только в одном случае — в национальной сборной не найдут сильного вратаря на позицию лидера. 36-летний вратарь был первым три стартовых сезона в «Барысе», но в четвертом проиграл конкуренцию канадцу Эдди Паскуале.

Карлссону, можно сказать, нет альтернативы в сборной, а Казахстану играть в элите чемпионата мира. У конкурентов Хенрика есть время перед перенесенным планетарным турниром, чтобы обойти шведского добровольца. Фаворит в этом списке — Сергей Кудрявцев.

Заинтересован «Барыс» и в Паскуале, ведь канадцу всего 29 лет, а если заинтересовать его самого, то можно попробовать заиграть его за сборную Казахстана. Если Эдди согласится, то, может быть, не найдется места уже Хенрику.

Основным сыграет Паскуале, а на замене — Кудрявцев. Карлссону в ноябре исполнится 37 лет. Он выдал несколько хороших встреч в последнем сезоне КХЛ, но нужно ли его приглашать ради сборной Казахстана?

Если Паскуале не подпишет новый контракт, а Карлссона не пригласят, то шанс лидером стать появится у Кудрявцева. Сергею 25 лет, и он вполне может набраться серьезного игрового опыта, если будет выходить не на замену, а начинать встречи с первых минут. Этот вариант выглядит перспективнее, чем еще одно продление для опытнейшего Карлссона.