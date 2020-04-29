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29 апреля, источник: Vesti.kz

«Барыс» не подпишет вратаря-легионера из сборной Казахстана?

Первый номер сборной Казахстана Хенрик Карлссон может продолжить карьеру вне столичного «Барыса» — после четырех лет сотрудничества 36-летний голкипер рискует оказаться вне состава казахстанского клуба. Подробнее о раскладах — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Шведский легионер с казахстанским паспортом Хенрик Карлссон может получить новый контракт только в одном случае — в национальной сборной не найдут сильного вратаря на позицию лидера. 36-летний вратарь был первым три стартовых сезона в «Барысе», но в четвертом проиграл конкуренцию канадцу Эдди Паскуале.

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Карлссону, можно сказать, нет альтернативы в сборной, а Казахстану играть в элите чемпионата мира. У конкурентов Хенрика есть время перед перенесенным планетарным турниром, чтобы обойти шведского добровольца. Фаворит в этом списке — Сергей Кудрявцев.

Заинтересован «Барыс» и в Паскуале, ведь канадцу всего 29 лет, а если заинтересовать его самого, то можно попробовать заиграть его за сборную Казахстана. Если Эдди согласится, то, может быть, не найдется места уже Хенрику.

Основным сыграет Паскуале, а на замене — Кудрявцев. Карлссону в ноябре исполнится 37 лет. Он выдал несколько хороших встреч в последнем сезоне КХЛ, но нужно ли его приглашать ради сборной Казахстана?

Если Паскуале не подпишет новый контракт, а Карлссона не пригласят, то шанс лидером стать появится у Кудрявцева. Сергею 25 лет, и он вполне может набраться серьезного игрового опыта, если будет выходить не на замену, а начинать встречи с первых минут. Этот вариант выглядит перспективнее, чем еще одно продление для опытнейшего Карлссона.

Напомним, ранее стало известно, что «Барыс» предложил новые контракты некоторым легионером, в том числе и Эдди Паскуале. Появились первые варианты для усиления состава «Барыса» в нападении из Канады.

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