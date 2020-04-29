Сын бывшего защитника сборной Казахстана продолжит карьеру в СКА

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что магнитогорский «Металлург» предложил игроку переподписать соглашение на новых условиях, но договоренности достичь не удалось. Сообщается, что Антипин расторгнет соглашение с «Магниткой» и выйдет на рынок свободных агентов. Он получал 125 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне 27-летний защитник набрал 19 (5+14) очков при полезности «-4» в 60 матчах чемпионата КХЛ.

27-летний Антипин родился в Усть-Каменогорске. Он является воспитанником «Металлурга», в котором провел всю профессиональную карьеру. В главной команде защитник играет с 2012 года.