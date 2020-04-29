Сын бывшего защитника сборной Казахстана продолжит карьеру в СКА
Российский защитник Виктор Антипин продолжит карьеру в питерском СКА, сообщает Sport24. Хоккеист близок к подписанию контракта.
Российский защитник Виктор Антипин продолжит карьеру в питерском СКА, сообщает Sport24. Хоккеист близок к подписанию контракта.
Ранее стало известно, что магнитогорский «Металлург» предложил игроку переподписать соглашение на новых условиях, но договоренности достичь не удалось. Сообщается, что Антипин расторгнет соглашение с «Магниткой» и выйдет на рынок свободных агентов. Он получал 125 миллионов рублей в год.
В минувшем сезоне 27-летний защитник набрал 19 (5+14) очков при полезности «-4» в 60 матчах чемпионата КХЛ.
27-летний Антипин родился в
Виктор Антипин является сыном Владимира Антипина — бывшего защитника сборной Казахстана, который играл на Олимпиадах-1998 и 2006. Уроженец Темиртау начинал карьеру в