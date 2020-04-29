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29 апреля, источник: Vesti.kz

Сын бывшего защитника сборной Казахстана продолжит карьеру в СКА

Российский защитник Виктор Антипин продолжит карьеру в питерском СКА, сообщает Sport24. Хоккеист близок к подписанию контракта.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что магнитогорский «Металлург» предложил игроку переподписать соглашение на новых условиях, но договоренности достичь не удалось. Сообщается, что Антипин расторгнет соглашение с «Магниткой» и выйдет на рынок свободных агентов. Он получал 125 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне 27-летний защитник набрал 19 (5+14) очков при полезности «-4» в 60 матчах чемпионата КХЛ.

27-летний Антипин родился в Усть-Каменогорске. Он является воспитанником «Металлурга», в котором провел всю профессиональную карьеру. В главной команде защитник играет с 2012 года.

Виктор Антипин является сыном Владимира Антипина — бывшего защитника сборной Казахстана, который играл на Олимпиадах-1998 и 2006. Уроженец Темиртау начинал карьеру в усть-каменогорском «Торпедо» в 1991 году, а затем на протяжении 19 лет выступал за клубы из России («Металлург» Магнитогорск и Новокузнецк, «Лада», «Сибирь», «Северсталь», «Авангард», «Мечел», «Химик», «Амур»), США («Детройт Фалконс»), Чехии («Ческе-Будеевице») и Казахстана («Казахмыс», «Барыс»).

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