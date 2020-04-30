«“Трактор” хотел сделать сенсацию на рынке. Но я не собирался уходить из “Ак Барса”». Интервью Даниса Зарипова
39-летний форвард объяснил «СЭ», почему продлил контракт с казанским клубом еще на год.
39-летний форвард объяснил «СЭ», почему продлил контракт с казанским клубом еще на год.
— У вас было хорошее предложение от «Трактора». Почему сделали выбор в пользу «Ак Барса»?
— У меня в приоритете изначально стоял «Ак Барс», и намерения
— В «Тракторе» вам действительно предлагали условия лучше?
— Я не могу разглашать эту информацию. Но могу сказать одно — «Трактор» предлагал мне очень достойные условия.
— Вы начинали хоккейную карьеру в Челябинске, не возникало мысли закончить ее там же?
— Что касается окончания карьеры, я хочу продолжить играть. Надеюсь, моих сил и подготовки хватит еще на несколько лет. Буду стараться быть полезным клубу еще не один год. Но когда пойму, что начну обманывать хоккей — тогда и сделаю уже серьезный шаг.
— Сергей Мозякин оказался в похожей с вами ситуации. Он даже был близок к тому, чтобы уйти из «Металлурга».
— Я не знаю всех тонкостей его переговоров с «Металлургом» и с другими клубами. Но, думаю, что Сергей также не хочет никуда уходить. Это его второй дом. В «Магнитке» для него все родное. Уверен, что они тоже найдут общий язык. И он еще поиграет в «Металлурге»
— Что думаете о введении потолка зарплат? Это действительно пойдет на пользу лиге?
— Нынешний потолок зарплат коснулся всех.
Кто-тодобавил в результатах, но не смог поднять свой контракт. А кто-тосыграл на своем уровне, но не сумел удержать свою цифру в контрактных ведомостях. У каждого в деньгах произошел шаг вниз.
Но, несмотря на это, все — в том числе и я, понимают, что, если руководство лиги поставило задачу на снижение потолка зарплат несколько лет назад, мы не имеем право в это лезть и обсуждать. Наша задача — выходить на лед и делать свое дело. Я не знаю, как будет дальше, но в этом году — так. При всех наших желаниях и «хотелках» мы остались в своих клубах. «Ак Барсу» удалось сохранить костяк этого сезона. Так что мы готовы продолжать работать. И наша главная цель никуда не делась. Будем стараться добиться ее в следующем году.
— В этом сезоне «Ак Барс» показывал отличный результат, но одним из первых выступил за отмену
— Благодарю за оценку нашей игры. Надеюсь, болельщикам «Ак Барса» тоже все понравилось. Я считаю, что отмена сезона — правильное решение. Когда карантин только начинался, люди еще не понимали, что происходит в мире. Сейчас мы трезво осознаем, что пандемия во всем мире о
— НХЛ хочет продолжить сезон, несмотря ни на то.
— Мы не имеем права их обсуждать. Но, я считаю, что у них совсем другая ситуация. Чемпионат там заканчивается позже на два месяца. У них еще есть возможность доиграть хоть
— Как кризисная ситуация повлияла на ваш бизнес?
— Все бизнесы сейчас страдают, и «Заряд» в том числе. Но мы стараемся сохранить всех игроков и ничем не обидеть. Надеюсь, что с первых же дней после снятия карантина мы приступим к работе и реализации поставленных планов с удвоенной энергией.
Алена Гребенькова