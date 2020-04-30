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00:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«“Трактор” хотел сделать сенсацию на рынке. Но я не собирался уходить из “Ак Барса”». Интервью Даниса Зарипова

39-летний форвард объяснил «СЭ», почему продлил контракт с казанским клубом еще на год.

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Источник: РИА "Новости"

— У вас было хорошее предложение от «Трактора». Почему сделали выбор в пользу «Ак Барса»?

— У меня в приоритете изначально стоял «Ак Барс», и намерения куда-то уходить не было. Но «Трактор» действительно проявлял большое желание. Они хотели сделать сенсацию на хоккейном рынке. Но я изначально выражал желание остаться в Казани. До вчерашнего дня мы вели серьезные переговоры и наконец достигли понимания.

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— В «Тракторе» вам действительно предлагали условия лучше?

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— Я не могу разглашать эту информацию. Но могу сказать одно — «Трактор» предлагал мне очень достойные условия.

— Вы начинали хоккейную карьеру в Челябинске, не возникало мысли закончить ее там же?

— Что касается окончания карьеры, я хочу продолжить играть. Надеюсь, моих сил и подготовки хватит еще на несколько лет. Буду стараться быть полезным клубу еще не один год. Но когда пойму, что начну обманывать хоккей — тогда и сделаю уже серьезный шаг.

— Сергей Мозякин оказался в похожей с вами ситуации. Он даже был близок к тому, чтобы уйти из «Металлурга».

— Я не знаю всех тонкостей его переговоров с «Металлургом» и с другими клубами. Но, думаю, что Сергей также не хочет никуда уходить. Это его второй дом. В «Магнитке» для него все родное. Уверен, что они тоже найдут общий язык. И он еще поиграет в «Металлурге» пару-тройку лет и закончит карьеру там. Не хотелось бы, конечно, говорить за него. У него своя жизнь и собственные желания.

— Что думаете о введении потолка зарплат? Это действительно пойдет на пользу лиге?

— Нынешний потолок зарплат коснулся всех. Кто-то добавил в результатах, но не смог поднять свой контракт. А кто-то сыграл на своем уровне, но не сумел удержать свою цифру в контрактных ведомостях. У каждого в деньгах произошел шаг вниз.

Но, несмотря на это, все — в том числе и я, понимают, что, если руководство лиги поставило задачу на снижение потолка зарплат несколько лет назад, мы не имеем право в это лезть и обсуждать. Наша задача — выходить на лед и делать свое дело. Я не знаю, как будет дальше, но в этом году — так. При всех наших желаниях и «хотелках» мы остались в своих клубах. «Ак Барсу» удалось сохранить костяк этого сезона. Так что мы готовы продолжать работать. И наша главная цель никуда не делась. Будем стараться добиться ее в следующем году.

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— В этом сезоне «Ак Барс» показывал отличный результат, но одним из первых выступил за отмену плей-офф КХЛ. Не пожалели об этом решении?

— Благодарю за оценку нашей игры. Надеюсь, болельщикам «Ак Барса» тоже все понравилось. Я считаю, что отмена сезона — правильное решение. Когда карантин только начинался, люди еще не понимали, что происходит в мире. Сейчас мы трезво осознаем, что пандемия во всем мире о чем-то говорит. Правильно, что мы прекратили чемпионат. Здоровье родных и близких намного важнее. Ничего страшного — посидим и все переосмыслим. Думаю, это пойдет на пользу каждому. Как только все откроется, мы начнем подготовку к следующему сезону.

— НХЛ хочет продолжить сезон, несмотря ни на то.

— Мы не имеем права их обсуждать. Но, я считаю, что у них совсем другая ситуация. Чемпионат там заканчивается позже на два месяца. У них еще есть возможность доиграть хоть какую-то часть и побороться за Кубок Стэнли. Хотя, я не уверен, что все игроки будут в их лучшей физической кондиции. Но что-то они все-таки смогут показать.

— Как кризисная ситуация повлияла на ваш бизнес?

— Все бизнесы сейчас страдают, и «Заряд» в том числе. Но мы стараемся сохранить всех игроков и ничем не обидеть. Надеюсь, что с первых же дней после снятия карантина мы приступим к работе и реализации поставленных планов с удвоенной энергией.

Алена Гребенькова

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