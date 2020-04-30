«Ак Барс» объявил о продлении контракта с хоккеистом Фисенко
Казанский «Ак Барс» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом команды Михаилом Фисенко.
Казанский «Ак Барс» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом команды Михаилом Фисенко.
Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2021/22. Ранее о договоренности по новому контракту с клубом РИА Новости сообщил агент Фисенко Шуми Бабаев.
Фисенко перешел в «Ак Барс» перед началом минувшего сезона и провел за казанцев 44 матча в чемпионате и