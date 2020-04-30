«Ак Барс» объявил о продлении контракта с хоккеистом Фисенко

Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2021/22. Ранее о договоренности по новому контракту с клубом РИА Новости сообщил агент Фисенко Шуми Бабаев.

Фисенко перешел в «Ак Барс» перед началом минувшего сезона и провел за казанцев 44 матча в чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 15 очков (7 шайб + 8 передач).