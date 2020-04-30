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10:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с хоккеистом Фисенко

Казанский «Ак Барс» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом команды Михаилом Фисенко.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2021/22. Ранее о договоренности по новому контракту с клубом РИА Новости сообщил агент Фисенко Шуми Бабаев.

Фисенко перешел в «Ак Барс» перед началом минувшего сезона и провел за казанцев 44 матча в чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 15 очков (7 шайб + 8 передач).

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