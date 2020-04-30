Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
14:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сокол» останется фарм-клубом «Амура» в следующем сезоне

«Амур» заключил новое соглашение о спортивном сотрудничестве с красноярским «Соколом», выступающим в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), сообщается на сайте хабаровского клуба КХЛ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Сокол» является фарм-клубом «Амура» на протяжении нескольких сезонов. Хабаровский клуб в соответствии с договором о спортивном сотрудничестве сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение клуба-партнера.

В минувшем сезоне за «Сокол» в разное время играли 10 хоккеистов системы «Амура»: вратарь Евгений Киселев, защитники Никита Александров, Александр Гопиенко, Егор Журавлев, Никита Камалов, Александр Игошев, Павел Медведев, нападающие Артур Гиздатуллин, Артур Болтанов и Максим Капитуров.

Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Русская жена осталась в прошлом: Кристиан Нобоа счастлив с новой девушкой
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 29 апреля
Брызгалов: Зачем этот Парад победы? Давно уже все изменилось
Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в НХЛ
Овечкин признан лучшим левым нападающим в истории НХЛ
В этом году 15 лет первому «Шлему» Надаля. А он все еще в топе
Одноклассники покажут все бои Хабиба Нурмагомедова в UFC
«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь