«Сокол» останется фарм-клубом «Амура» в следующем сезоне
«Амур» заключил новое соглашение о спортивном сотрудничестве с красноярским «Соколом», выступающим в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), сообщается на сайте хабаровского клуба КХЛ.
«Амур» заключил новое соглашение о спортивном сотрудничестве с красноярским «Соколом», выступающим в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), сообщается на сайте хабаровского клуба КХЛ.
«Сокол» является
В минувшем сезоне за «Сокол» в разное время играли 10 хоккеистов системы «Амура»: вратарь Евгений Киселев, защитники Никита Александров, Александр Гопиенко, Егор Журавлев, Никита Камалов, Александр Игошев, Павел Медведев, нападающие Артур Гиздатуллин, Артур Болтанов и Максим Капитуров.