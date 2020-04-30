Хохряков подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года
Нападающий Петр Хохряков заключил новое соглашение с «Салаватом Юлаевым» сроком на два сезона, сообщается на сайте уфимского хоккейного клуба.
Нападающий Петр Хохряков заключил новое соглашение с «Салаватом Юлаевым» сроком на два сезона, сообщается на сайте уфимского хоккейного клуба.
В прошедшем регулярном чемпионате 30-летний форвард провёл за уфимский клуб 45 матчей, в которых набрал 8 очков (3 шайбы + 5 передач). В
На протяжении карьеры Хохряков в КХЛ выступал также за нижнекамский «Нефтехимик», петербургский СКА, вместе с которым в сезоне-2014/15 стал обладателем Кубка Гагарина, и омский «Авангард».