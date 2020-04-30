Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хохряков подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года

Нападающий Петр Хохряков заключил новое соглашение с «Салаватом Юлаевым» сроком на два сезона, сообщается на сайте уфимского хоккейного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В прошедшем регулярном чемпионате 30-летний форвард провёл за уфимский клуб 45 матчей, в которых набрал 8 очков (3 шайбы + 5 передач). В плей-офф на счету Хохрякова три гола в пяти встречах.

На протяжении карьеры Хохряков в КХЛ выступал также за нижнекамский «Нефтехимик», петербургский СКА, вместе с которым в сезоне-2014/15 стал обладателем Кубка Гагарина, и омский «Авангард».

Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Русская жена осталась в прошлом: Кристиан Нобоа счастлив с новой девушкой
Из каких команд РПЛ чаще всего выгоняли тренеров
Бывший чемпион мира по боксу приговорен к трем годам тюрьмы
Объявлен победитель завершенного чемпионата Франции по футболу
WADA завершило расследование о манипуляциях с пробами россиян
Александр Головин назвал лучших футболистов чемпионата России
КХЛ проголосовала за размер потолка зарплат на сезон-2020/21
Дмитрий Губерниев раскритиковал возможное расширение РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь