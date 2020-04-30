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15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уланов покинул тренерский штаб московского «Спартака»

Ассистент главного тренера московского «Спартака» Игорь Уланов покинул тренерский штаб команды, сообщается на официальном сайте столичного клуба КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, 50-летний специалист оставил команду по истечению срока контракта.

Уланов был в тренерском штабе «Спартака» в сезоне-2015/16, затем с 2018 года. В сезоне-2018/19 специалист был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Вадима Епанчинцева.

Ранее СМИ сообщали, что Уланов является одним из кандидатов на пост главного тренера казахстанского «Барыса».

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