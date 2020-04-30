Уланов покинул тренерский штаб московского «Спартака»
Ассистент главного тренера московского «Спартака» Игорь Уланов покинул тренерский штаб команды, сообщается на официальном сайте столичного клуба КХЛ.
Ассистент главного тренера московского «Спартака» Игорь Уланов покинул тренерский штаб команды, сообщается на официальном сайте столичного клуба КХЛ.
Как отмечается, 50-летний специалист оставил команду по истечению срока контракта.
Уланов был в тренерском штабе «Спартака» в сезоне-2015/16, затем с 2018 года. В сезоне-2018/19 специалист был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Вадима Епанчинцева.
Ранее СМИ сообщали, что Уланов является одним из кандидатов на пост главного тренера казахстанского «Барыса».