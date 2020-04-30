«Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Кадейкиным
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил новый контракт с нападающим Александром Кадейкиным, сообщается на официальном сайте команды.
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил новый контракт с нападающим Александром Кадейкиным, сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Кадейкин выступает за уфимскую команду с сезона-2018/19. В прошедшем сезоне, который не был доигран
Ранее Кадейкин выступал в КХЛ за ярославский «Локомотив»,