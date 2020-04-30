Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Кадейкиным

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил новый контракт с нападающим Александром Кадейкиным, сообщается на официальном сайте команды.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Кадейкин выступает за уфимскую команду с сезона-2018/19. В прошедшем сезоне, который не был доигран из-за коронавируса, форвард провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 29 очков (11 голов и 18 результативных передач), в шести играх плей-офф отметился тремя результативными пасами.

Ранее Кадейкин выступал в КХЛ за ярославский «Локомотив», санкт-петербургский СКА, подмосковный «Атлант».

Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Русская жена осталась в прошлом: Кристиан Нобоа счастлив с новой девушкой
Из каких команд РПЛ чаще всего выгоняли тренеров
Бывший чемпион мира по боксу приговорен к трем годам тюрьмы
КХЛ проголосовала за размер потолка зарплат на сезон-2020/21
Corriere dello Sport: Роналду «слил» информацию о болезни Дибалы
Александр Головин назвал лучших футболистов чемпионата России
Назначен новый главный тренер «Салавата Юлаева»
«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь