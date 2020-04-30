«Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Кадейкиным

Как отмечается в сообщении, соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Кадейкин выступает за уфимскую команду с сезона-2018/19. В прошедшем сезоне, который не был доигран из-за коронавируса, форвард провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 29 очков (11 голов и 18 результативных передач), в шести играх плей-офф отметился тремя результативными пасами.