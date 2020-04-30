Болельщики выбрали Бесценного Игрока сезона 2019/2020. Им стал вратарь уфимского клуба «Салават Юлаев» Юха Метсола, получивший поддержку более 40% любителей хоккея, участвовавших в голосовании.



Бесценным Болельщиком сезона 2019/2020 стал Сергей Терехов, поклонник клуба «Салават Юлаев».



Бесценный Игрок и Бесценный Болельщик по традиции Лиги получают Бесценный Трофей — символ единства игроков и любителей хоккея. В этом году решено, что церемония состоится после старта чемпионата КХЛ в сезоне 2020/2021.