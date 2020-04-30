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16:04 (мск)

Болельщики выбрали Бесценного Игрока сезона 2019/2020!

«Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ: определены Бесценный Игрок и Бесценный Болельщик сезона 2019/20.

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Источник: РИА "Новости"

Болельщики выбрали Бесценного Игрока сезона 2019/2020. Им стал вратарь уфимского клуба «Салават Юлаев» Юха Метсола, получивший поддержку более 40% любителей хоккея, участвовавших в голосовании.

Бесценным Болельщиком сезона 2019/2020 стал Сергей Терехов, поклонник клуба «Салават Юлаев».

Бесценный Игрок и Бесценный Болельщик по традиции Лиги получают Бесценный Трофей — символ единства игроков и любителей хоккея. В этом году решено, что церемония состоится после старта чемпионата КХЛ в сезоне 2020/2021.

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