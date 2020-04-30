Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Источник: Спорт РИА Новости

«30 апреля истек контракт с главным тренером Николаем Цулыгиным. Мы благодарим Николая Леонидовича за проведенную работу. Уфимский наставник продолжит работу в тренерском штабе «Салавата Юлаева», — говорится в заявлении.

Отмечается, что имя нового главного тренера и полный состав тренерского штаба уфимского клуба станут известны позднее.