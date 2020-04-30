Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Николай Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева», сообщается на официальном сайте уфимского клуба КХЛ.
Николай Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева», сообщается на официальном сайте уфимского клуба КХЛ.
«30 апреля истек контракт с главным тренером Николаем Цулыгиным. Мы благодарим Николая Леонидовича за проведенную работу. Уфимский наставник продолжит работу в тренерском штабе «Салавата Юлаева», — говорится в заявлении.
Отмечается, что имя нового главного тренера и полный состав тренерского штаба уфимского клуба станут известны позднее.
Цулыгин возглавлял «Салават Юлаев» с 2018 года и вывел команду в сезоне-2018/19 в полуфинал Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне уфимцы пробились в ¼ финала