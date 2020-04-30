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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Николай Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева», сообщается на официальном сайте уфимского клуба КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

«30 апреля истек контракт с главным тренером Николаем Цулыгиным. Мы благодарим Николая Леонидовича за проведенную работу. Уфимский наставник продолжит работу в тренерском штабе «Салавата Юлаева», — говорится в заявлении.

Отмечается, что имя нового главного тренера и полный состав тренерского штаба уфимского клуба станут известны позднее.

Цулыгин возглавлял «Салават Юлаев» с 2018 года и вывел команду в сезоне-2018/19 в полуфинал Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне уфимцы пробились в ¼ финала плей-офф КХЛ, обыграв в первом раунде омский «Авангард».

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