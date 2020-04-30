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17:56 (мск), источник: ТАСС

Томи Ламса назначен на пост главного тренера ХК «Салават Юлаев»

ТАСС, 30 апреля. Финский тренер Томи Ламса сменил Николая Цулыгина на посту главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Контракт с 40-летним финном рассчитан на один сезон.

«Регулярку мы сыграли неоднозначно — у нас были взлеты и падения, но в серии плей-офф против омского “Авангарда” команда показала свой лучший хоккей. Обидно, что мы не сразились с “Ак Барсом”. Как раз сейчас мы вместе с тренерским штабом составляем расписание. Из-за всей этой ситуации с вирусом нам необходимо хорошо подготовиться, чтобы с началом тренировочного процесса игроки были в форме», — сказал Ламса.

Ламса входил в тренерский штаб Цулыгина, контракт которого истекал 30 апреля и не был продлен. Финский специалист работает в системе «Салавата Юлаева» с 2017 года. Ранее он возглавлял местные «Йокерит» и «Пеликанз». В 2012 году сборная Финляндии под его руководством выиграла юношеские Олимпийские игры.

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«Салават Юлаев» в прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за коронавируса, занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф уфимский клуб обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина омский «Авангард» со счетом 4−2 в серии.

Цулыгин возглавлял «Салават Юлаев» с 2018 года, под его руководством клуб в прошлом году вышел в финал Восточной конференции.

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17:54 (мск)© Ньюстюб
Салават Юлаев
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