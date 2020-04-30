Томи Ламса назначен на пост главного тренера ХК «Салават Юлаев»
ТАСС, 30 апреля. Финский тренер Томи Ламса сменил Николая Цулыгина на посту главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев». Об этом сообщает
ТАСС, 30 апреля. Финский тренер Томи Ламса сменил Николая Цулыгина на посту главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев». Об этом сообщает
Контракт с 40-летним финном рассчитан на один сезон.
«Регулярку мы сыграли неоднозначно — у нас были взлеты и падения, но в серии
Ламса входил в тренерский штаб Цулыгина, контракт которого истекал 30 апреля и не был продлен. Финский специалист работает в системе «Салавата Юлаева» с 2017 года. Ранее он возглавлял местные «Йокерит» и «Пеликанз». В 2012 году сборная Финляндии под его руководством выиграла юношеские Олимпийские игры.
«Салават Юлаев» в прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном
Цулыгин возглавлял «Салават Юлаев» с 2018 года, под его руководством клуб в прошлом году вышел в финал Восточной конференции.