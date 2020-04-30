Томи Ламса назначен на пост главного тренера ХК «Салават Юлаев»

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Контракт с 40-летним финном рассчитан на один сезон.

«Регулярку мы сыграли неоднозначно — у нас были взлеты и падения, но в серии плей-офф против омского “Авангарда” команда показала свой лучший хоккей. Обидно, что мы не сразились с “Ак Барсом”. Как раз сейчас мы вместе с тренерским штабом составляем расписание. Из-за всей этой ситуации с вирусом нам необходимо хорошо подготовиться, чтобы с началом тренировочного процесса игроки были в форме», — сказал Ламса.

Ламса входил в тренерский штаб Цулыгина, контракт которого истекал 30 апреля и не был продлен. Финский специалист работает в системе «Салавата Юлаева» с 2017 года. Ранее он возглавлял местные «Йокерит» и «Пеликанз». В 2012 году сборная Финляндии под его руководством выиграла юношеские Олимпийские игры.

«Салават Юлаев» в прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за коронавируса, занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф уфимский клуб обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина омский «Авангард» со счетом 4−2 в серии.