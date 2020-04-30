КХЛ оставила жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей на сезон-2020/21

Источник: ИТАР-ТАСС

В начале марта КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения, который должен начать действовать с сезона-2020/21. Позднее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в беседе с ТАСС заявил, что потолок зарплат необходимо повысить до 1,3 млрд рублей. Его поддержали руководители некоторых клубов, вопрос был снова вынесен на голосование, которое завершилось в четверг. В голосовании принимал участие 21 член совета директоров КХЛ.

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В сезоне-2018/19 сумма зарплат составляла 850 млн рублей, а штраф за нарушение — 20% от суммы превышения. В сезоне-2019/20 лига остановилась на отметке в 800 млн рублей и штрафе в размере 30%.