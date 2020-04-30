«Барыс» продлил контракт с главным ветераном команды

Опытный форвард продлил контракт с клубом. Ранее сообщалось о его возможном переходе в «Локомотив», но позже выяснились истинные мотивы появления этой информации.

В минувшем сезоне Старченко сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 53 матча и набрал 35 (18+17) очков, а в пяти играх плей-офф результативными действиями не отметился.