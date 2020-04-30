«Барыс» продлил контракт с главным ветераном команды
Нападающий сборной Казахстана Роман Старченко продолжит выступать за «Барыс», сообщает «Шайба.kz».
Нападающий сборной Казахстана Роман Старченко продолжит выступать за «Барыс», сообщает «Шайба.kz».
Опытный форвард продлил контракт с клубом. Ранее сообщалось о его возможном переходе в «Локомотив», но позже выяснились истинные мотивы появления этой информации.
В минувшем сезоне Старченко сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 53 матча и набрал 35 (18+17) очков, а в пяти играх
33-летний Старченко — единственный, кто играл за «Барыс» во всех 12 сезонах КХЛ. Всего в лиге воспитанник