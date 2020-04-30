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19:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» продлил контракт с главным ветераном команды

Нападающий сборной Казахстана Роман Старченко продолжит выступать за «Барыс», сообщает «Шайба.kz».

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Опытный форвард продлил контракт с клубом. Ранее сообщалось о его возможном переходе в «Локомотив», но позже выяснились истинные мотивы появления этой информации.

В минувшем сезоне Старченко сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 53 матча и набрал 35 (18+17) очков, а в пяти играх плей-офф результативными действиями не отметился.

33-летний Старченко — единственный, кто играл за «Барыс» во всех 12 сезонах КХЛ. Всего в лиге воспитанник Усть-Каменогорска провел 634 матча и записал в актив 318 (176+142) очков.

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