Финалист чемпионата мира не станет главным тренером «Барыса»

«Кандидатура финского специалиста называлась лишь в качестве предположения. По информации журналиста Алексея Шевченко, новым наставником астанинского клуба станет некий иностранец, не говорящий по-русски. О его назначении объявят завтра утром», — пишет издание.

Ранее 60-летний Ялонен тренировал швейцарский «Берн», чешский «Лев», нижегородское «Торпедо», финские ХИФК, «Кярпят» и ТПС, а также молодежную и взрослую сборные Финляндии. Он доходил до финала Кубка Гагарина-2013 и до финала чемпионата мира-2016, дважды становился чемпионом Швейцарии и четырежды — чемпионом Финляндии.