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20:15 (мск), источник: Vesti.kz

Финалист чемпионата мира не станет главным тренером «Барыса»

Финн Кари Ялонен не будет главным тренером «Барыса», сообщает «Шайба.kz».

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Источник: yle.fi

Имя нового наставника клуб назовет завтра, 1 мая.

«Кандидатура финского специалиста называлась лишь в качестве предположения. По информации журналиста Алексея Шевченко, новым наставником астанинского клуба станет некий иностранец, не говорящий по-русски. О его назначении объявят завтра утром», — пишет издание.

Ранее 60-летний Ялонен тренировал швейцарский «Берн», чешский «Лев», нижегородское «Торпедо», финские ХИФК, «Кярпят» и ТПС, а также молодежную и взрослую сборные Финляндии. Он доходил до финала Кубка Гагарина-2013 и до финала чемпионата мира-2016, дважды становился чемпионом Швейцарии и четырежды — чемпионом Финляндии.

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