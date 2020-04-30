Финалист чемпионата мира не станет главным тренером «Барыса»
Финн Кари Ялонен не будет главным тренером «Барыса», сообщает «Шайба.kz».
Финн Кари Ялонен не будет главным тренером «Барыса», сообщает «Шайба.kz».
Имя нового наставника клуб назовет завтра, 1 мая.
«Кандидатура финского специалиста называлась лишь в качестве предположения. По информации журналиста Алексея Шевченко, новым наставником астанинского клуба станет некий иностранец, не говорящий
Ранее 60-летний Ялонен тренировал швейцарский «Берн», чешский «Лев», нижегородское «Торпедо», финские ХИФК, «Кярпят» и ТПС, а также молодежную и взрослую сборные Финляндии. Он доходил до финала Кубка Гагарина-2013 и до финала чемпионата мира-2016, дважды становился чемпионом Швейцарии и четырежды — чемпионом Финляндии.