«Нас с другом избила толпа из человек 12−13». Рыспаев — о драках в КХЛ, избиении «Куньлуни» и ММА

Источник: РИА "Новости"

Тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о своих драках в КХЛ и истории с избиением игроков «Куньлунь Ред Стар», вспомнил детство в Усть-Каменогорске и объяснил, почему не принял предложение из ММА.

— Недавно появилась информация, что вы можете вернуться в «Барыс» и снова играть в КХЛ.

— Возможно, но сейчас есть ситуация с коронавирусом и пандемией. Я думаю, наш клуб сделает акцент на свои кадры, которые голодны и ждут шанса.

— Были слухи, что вернется в «Барыс» и Андрей Назаров.

— Знаете, в последнее время нас с кем только не скрещивали. Много вариантов, много журналистских мнений, но по факту нам ничего точно не сказали. Рассматривают, как я понял.

— При этом вы раскрылись именно при Назарове. С чем связываете свой прорыв в 2014—2015 годах?

— В «Барысе» всегда был игрок силового плана. Те же Джош Грэттон, Джон Мирасти. А потом клуб доверился своим кадрам, и я оправдал надежды. Просто оказался в нужном месте в нужное время.

— Назаров вас как-то по-особому мотивировал, что уже в четвёртом матче схлестнулись с самим Александром Свитовым?

— Ну да, как мужик. Я был тогда молодой, 19 лет. А он смог подобрать нужные слова, чтобы мотивировать меня на хладнокровное выполнение работы. По большей части все получилось. Так сложилось, что я не побоялся в нужный момент сказать, что готов и могу. Просто делал то, что было необходимо. Хотя всегда хотел играть. Немаловажным фактором было, что я понимал, если сделаю это, то, возможно, дадут шанс поиграть, реализовать себя как хоккеиста, а не только как тафгая.

— Тяготит, что вас ассоциируют с тафгаем?

— Не то чтобы тяготит… Тафгаи же тоже выполняют важную роль. Зная, что могу играть и показывать себя с другой стороны, уже спокойнее к этому отношусь. Так получилось, что в тот период времени использовали то, что у меня лучше всего получалось.

— Это ваша фишка.

— Да, понимаю. Это был мой шанс заявить о себе в этой большой кухне, в большом хоккейном мире. В итоге немало людей посмотрели и на мои игровые качества.

— Эта фишка влияет на переговоры по контракту? Вы все-таки стали знаменитостью.

— Я предан клубу. Слепите из меня, что получится, нагружайте, я готов. Какие задачи на тот период времени ставили, я выполнял. Готов к другим целям, я и сам их перед собой ставлю, стараюсь реализовать.

— Назаров — самый известный русский тафгай в НХЛ. Какие советы он давал?

— «Русский медведь» — его же так называли. Как тренер и наставник он говорил немало по поводу драк. Да и не только об этом. Показывал разные фишки, аспекты, которые могли мне помочь, но при этом объяснял: «Не зацикливайся на этом, сейчас не то время». В хоккее, как в мужском виде спорта, можно начать с этого, а дальше будет легче. Он всегда старался донести: «Бегай, запишись на шорт-трек». Объяснял, что моя задача — не только выходить и кошмарить всех. Говорил: «Ты молодой, ты можешь больше».

— А спарринги с Назаровым бывали?

— Нет-нет, вы что (смеется). Были вторые тренеры, которые со мной занимались. Но мы не занимались рукопашкой, просто физикой, ставили удар. Или подходили с другими методами к каким-то упражнениям.

— Можно ли сказать, что тот бой с Свитовым стал определяющим в карьере?

— Это было как боевое крещение. Молодой парень подрался с русским богатырём, который не раз заявлял о себе еще в НХЛ. Тафгаем не был, но по ситуации заступался. Он играл нормально, а сам по себе довольно сильный мужик. Я потом смотрел видео, на котором он заливочную машину перетаскивает.

— Победа в бою на льду, которой особенно гордитесь?

— Какой-то особой гордости от всех этих боёв нет. Может, прозвучит банально, но главное, чтобы команда выиграла. Я всегда знал, что драка — это не главное. Бой прошёл, классно, популярность. Но я не горжусь этими вещами. Впрочем, и не отрицаю, это тоже труд. А так бой с Свитовым самый интересный и значимый. Человек больше меня по габаритам, с определённым опытом. Было интересно. Не то чтобы горжусь, но благодарен, что так получилось. Как мужик, он дал мне, молодому, заявить о себе.

— Кто сильнее — Свитов или Евгений Артюхин?

— Они два русских богатыря, сильные духом и физикой. Но, думаю, Евгений Артюхин более подкованный в этом плане. В боевых качествах он, наверное, чуть-чуть лучше. Морально со Свитовым было сложнее. Вообще, я бы их не сравнивал, они разные, как бы ни казались похожими по манере игры.

— С кем было сложнее всего за всю боевую карьеру на льду?

— Евгений Тимкин. Тоже изначально заявил о себе как тафгай. Я думал перед боем, что у нас будет очень интересный поединок. Андрей Назаров ведь тоже его наставлял, настраивал. Тем не менее получилось как-то ни шатко ни валко.

— Надо повторить?

— Ну, будет случай или какие-то неправомерные действия — тогда да.

— Вы немного не попали по времени. Раньше ведь был «Витязь».

— Да, немного поздно родился (смеётся). Если бы я попал в тот период, было бы интереснее. Или бы точно определили, что я не тафгай, и сказали бы даже не соваться. Там ведь реально были мощные ребята.

— Канадские мордовороты.

— Да, они даже для Запада были очень значимы. Их собрали в одну команду, и они реально кошмарили. Одному простоять против такой команды было бы интересно.

— Кто из них, на ваш взгляд, самый крутой? Крис Саймон, Джон Мирасти, Джереми Яблонски?

— Джон Мирасти по габаритам мне очень удобен был бы. А вот ему со мной было бы неудобно. Я же всегда выходил против тех, кто выше меня, у кого длиннее руки. Насчет Криса Саймона — не знаю. Он и как игрок был результативен, да и как силовик был в порядке.

— Не просто же так вы вышли и стали драться с Александром Свитовым. Уже до этого было понятно, что можете махать кулаками. Каким был ваш первый бой на льду?

— У нас есть команда «Сарыарка». Мне было 16 лет. Был один игрок, Антон Дубинин. Говорили, что он играл с Александром Овечкиным в детстве. Он был самым результативным в «Сарыарке», играл под номером 10. Была установка тренера: «Надо выносить». Он и игрок был такой противный. Мне было 16, я в маске. Мы подрались с Антоном Дубининым. Вот тогда прозвенел небольшой звоночек о том, что я могу что-то в этой стезе.

— Вы выиграли?

— Ну да, но я в маске же был. Маску он мне снял, а потом — все.

— Когда маленький звоночек превратился в звон?

— В МХЛ еще было немало моментов. Там же много драк, я относительно регулярно заступался. Уже тогда начали обращать внимание на мои движения и неравнодушие к команде. Так потихоньку и заявлял о себе.

— Занимались единоборствами до хоккея? Может, параллельно?

— Были друзья, с которыми занимались борьбой. Был друг — чемпион Азии по вольной борьбе. Мы с ним так, по-дружески, занимались, как хобби. А так занимался ушу. Для уверенности, что смогу на льду дать кому-то ответ, если ударят. Чтобы знать, что могу заступиться за себя.

— В каком городе выросли?

— Усть-Каменогорск.

— Есть мнение, что в Казахстане суровое детство, много драк. Расскажите про самую жесткую уличную драку.

— Не то чтобы жесткая, просто несправедливая драка. Вообще, не назвал бы Усть-Каменогорск сильно криминальным городом. Кто где ходит, с такими и общается. Мы с другом шли как-то, нам было лет по 12−13 лет. И нас избили толпой, человек 12−13, наверное.

— Что за беспредел?

— Ребята были нашего возраста, но более подготовленные. В тот момент я понял, что перцовые баллончики — сила. Когда тебе в глаза брызгают, ты просто открыть их не можешь.

— В вас брызнули, получается?

— Да, брызнули, сволочи (смеется). Вам не брызгали?

— К счастью, обошлось.

— Это просто нереально. Вроде бы думаешь, что ерунда, а когда брызнут — глаза слезятся, слизистая в шоке.

— Носите с собой сейчас баллончик?

— Нет, что вы.

— А когда постарше были, дрались?

— Тогда уже был спорт, тренировки, я старался не влезать в драки и беречь здоровье. Но были неприятные моменты в заведениях. Человек выпил и хочет тебе что-то доказать, потому что ты спортсмен, а к спортсменам в таких заведениях много внимания. Зависть какая-то у людей просыпается. Недоброжелательность. Они хотят доказать, что они лучше тебя. Начинают докапываться. А ты стараешься как-то уйти от темы, но иногда бывают моменты, когда говоришь: «Ну, ладно».

— Давно такое было, или и сейчас продолжается?

— Иногда бывает.

— Условно — подходят, предлагают посостязаться в армрестлинге?

— Да. Но я стараюсь в такие заведения не попадать, держаться в стороне.

— Кстати, была же история с Мирасти и Яблонски на свадьбе в Магнитогорске.

— Да, видимо, тоже хотели им что-то доказать. В духе: «Это же америкосы, они слабые». Наверное, так было, не знаю (смеется). Видите, люди просто пришли отдохнуть, провести досуг, а им что-то хотели доказать.

— Недавно выяснилось, что вы самый популярный хоккеист КХЛ по просмотрам на YouTube. С чем бы это связали?

— Думаю, дело в том, что драки — это самое… Многие люди сталкиваются с этим в жизни, это охватывает большой контингент. Всем интересно, тем более что на льду интереснее смотрится. Да и в хоккее драки всегда были популярны. Это же мужское качество — постоять за себя и близких.

— Самая известная история с вами — как вы в одиночку побили весь «Куньлунь». Что там на самом деле происходило?

— Это надо рассматривать поэтапно. В первой игре наших значимых хоккеистов травмировали. Они выбыли на 5−6 месяцев. Перед клубом задачи стоят уже совершенно другие. Представьте, вы приобретаете довольно-таки недешёвых игроков, а они на пять-шесть месяцев отправляются в лазарет. Клуб в таком случае простаивает вхолостую, и финансовые проблемы, и выполнение задач под вопросом.

Мне было очень обидно, и я решил, что во втором матче надо наводить порядок. Это же были товарищеские игры. Там нет никаких задач, не нужно никому ничего доказывать, нужно просто отработать связи, схемы. Летний хоккей, можно сказать. Покатались, составы накатали и расслабились. В таком матче вам ломают троих лучших игроков, которых натурализовали, и у них были задачи не только в клубе, но и в сборной. Игроки «Куньлуня» сами с клинком зашли, дверь вынесли и начали рубить. Мне это не понравилось.

В хоккей играют настоящие мужчины, вот я и стал ловить мужиков. Не нашёл их на льду, но нашел на лавке. На лавке мужиком оказался администратор. Гораздо большим, чем все игроки. Помню, как он на меня злился. Меня удивило, что он был заряжен больше всех. Пацанов гоняют, а никто не может ничего противопоставить. Почему-то никто из игроков отпора не дал. До этого матча же они что-то делали, а когда появился напор — хвост поджали.

Потом ещё начали заявления писать, тягомотина какая-то. Вообще не понимал, что происходит с хоккеем, что не так? Всё, что происходит на площадке, остаётся на площадке. Мне хоккей всегда этим и нравился. Мужики вышли на площадку, взяли шайбу и поиграли. Потом пожали руки, пошли, чай или кофе попили. А тут фигня какая-то. Где стержень мужской у них был? Заявления писали, меня банили всюду. Думал: «Блин, ну любой из вас, ну встань, даже проиграй, но достойно постой и все». Но нет. Вчера они выделывались, а сегодня заявления стали писать.

— Чем все в итоге закончилось?

— Закончилось тем, что меня морозили полтора года. Из них полгода нельзя было вообще играть, а потом мне открыли ВХЛ. Я уехал на родину, в Усть-Каменогорск, играл за местное «Торпедо». Доиграл сезон, а потом клуб отстоял мои права.

— Вас та история чему-то научила?

— Если так подумать, а чему меня могли научить этим баном? Что нельзя бить всю команду? К одному подошёл, ко второму, к третьему, четвёртому… Хотели показать, что хоккей меняется? Наверное, да. Дали понять. Немного поменялся, да и понятия хоккейные немного поменялись. Впрочем, я эти понятия не нарушал.

Вообще, Усть-Каменогорск ещё со времен СССР — серьёзное хоккейное место, тут хорошая школа, много кто играл за сборную Союза. Борис Александров, все его помнят и знают, был неуступчив. Кажется, Сергей Гимаев, светлая ему память, сказал: «В наше время в Канаде были тафгаи, а у нас неуступчивые хоккеисты». Это просто характер, так научили. Когда человек спрашивает за поведение, а люди поджимают хвост… Не понимаю этого.

— Самая известная драка последнего времени — Александр Овечкин против Андрея Свечникова. Живая легенда хоккея против молодого парня.

— Не хочу никого делить на нации, но все же они — два русских парня, которые вышли из русского хоккея и доказывают свою состоятельность на мировой арене. Однако я могу понять Овечкина. Он значимая фигура, а тут молодой парень. Могу понять и молодого пацана. На льду же все равны, да и что ему терять? Впрочем, он мог быть и поизбирательнее. А со стороны Овечкина всё выглядит так: «Какой-то молодой парень с моей родины хочет мне что-то доказать? Ты что, пацан?». Мне кажется, тут две правды. Даже то, что мы сейчас обсуждаем Свечникова, ему в плюс. Это же сделало его более узнаваемым.

Овечкин мог по-другому поступить, мог бы его не бить, а просто завалить. Так было бы более красиво и дипломатично. Если кого-то роняешь или на колено укладываешь, это уже можно назвать превосходством. Тем не менее Александр Овечкин жёстко ударил, ответил.

— Опишите максимально кратко и понятно, в чем роль тафгая в хоккее и почему случаются драки.

— Роль тафгая помогает психологически надавить на команду противника. В стычках и столкновениях ты можешь нанести кому-то повреждения. Зато потом этот кто-то может рассказать в раздевалке, что ты его жёстко ударил… Можно подъехать к человеку и сказать: «Парень, успокойся». У команды есть психологическое преимущество, когда в ней есть кто-то, кто готов легко и быстро поставить любого на место. Тафгаи — люди, которые могут морально и психологически, да и физически тоже надавить на грубиянов в команде соперника.

— В чем особенности боя на льду? Какая должна быть техника? Что нужно сделать? Сбить шлем, сорвать свитер?

— Желательно сбить шлем. Если есть возможность, постараться снять с человека защиту. В принципе, всё. Остальное — дело техники и физической подготовки. Техники тут немного, это же не бокс. В боксе ведь удар идёт от ноги, там надо работать всем телом. В хоккейной драке же больше работает физика: спина, руки. Есть свои подходы. Главная особенность в том, что бой проходит на льду и коньках, что вы оба в одежде и экипировке.

— Вас звали в ММА?

— Меня звал Камил Гаджиев, не один раз (президент промоушена Fight Nights Global — прим."Спорт-Экспресса). Говорил: «Давай, мы взорвем Казахстан». Но выйдя на поединок по правилам ММА, я окончательно… Это уже другая кухня. Другой подход, совсем не те тренировки, что у меня. Я с девяти лет занимаюсь хоккеем, уверенно чувствую себя на коньках.

В боевых искусствах у меня тоже есть определённые позиции, но там всё совсем другое, надо переключаться. Нет, можно выйти с хоккеистом. Помню, лет пять назад делали драки между тафгаями. Если бы предложили выйти с игроком, согласился бы. А вот выходить против бойца, который всю жизнь прожил в октагоне… Тяжело будет.

У нас ведь даже разные дыхалки, физические показатели. Чтобы переключиться, уйдёт немало времени, точно больше полугода. У меня акцент на хоккей, и я хочу заявить о себе именно хоккеем. Предложения от Камила Гаджиева я отклонял и просил меня понять, но у нас остались хорошие отношения. Когда в Астане проходил турнир по ММА, я награждал победителей, вручал пояс.

— Вам всего 25, а в ММА можно прийти и в 30 лет.

— Да, можно, но пока особого желания нет. Посмотрим, не буду зарекаться.

— У вас вес 102 килограмма?

— 95.

— Получается, выступали бы в полутяжелом весе, с учетом сгонки. Казахстану, как мне кажется, не хватает таких крупных парней.

— Да, мне говорили об этом. В боях ведь тоже важно, какая у тебя фамилия. Чем популярнее, тем лучше.

— Ваш бой бы зашел на ура.

— Да, можно было бы отработать этот момент, но я с детства люблю хоккей и хотел бы дожать этот момент.

— Знаете кого-то из казахских бойцов?

— Да, моего тезку — Дамира Исмагулова. Он казах, но родился в России и представляет её. Мы с ним виделись на мероприятиях. Да вообще со многими знаком.

— Смотрите бои?