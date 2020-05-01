Трансферное окно в КХЛ откроется в пятницу

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

Игроки без подписанных соглашений могут быть ограниченными и неограниченными свободными агентами. В первую категорию попадают хоккеисты младше 29 лет, а также те, кто старше данного возраста, но сыграли менее 250 матчей в КХЛ. В период с 1 по 30 апреля клуб имеет право сделать такому игроку квалификационное предложение сроком не менее чем на два года. Если хоккеист не принял данное предложение до 30 апреля, то до 31 мая он может рассматривать другие варианты трудоустройства, при этом заработная плата по каждому сезону и среднегодовое вознаграждение в соглашении с новым клубом не могут быть меньше аналогичных пунктов квалификационного предложения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--83a09f99e5e9d53a3899" data-vnd="83a09f99e5e9d53a3899" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=83a09f99e5e9d53a3899" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Если же клуб, за который выступал хоккеист, не повторит условия конкурента в течение семи дней, то игрок переходит в другую команду с обязательной выплатой компенсации. Хоккеисты старше 29 лет или без квалификационного предложения 1 мая получают статус неограниченных свободных агентов. В таком случае прежний клуб игрока теряет приоритетное право на заключение нового контракта, поэтому спортсмен может вести переговоры с любой командой. Новое соглашения хоккеиста не может быть подписано на срок меньше чем один сезон.

Что полезно знать Если сидишь дома

На данный момент не подписали новые договоры с клубами олимпийские чемпионы Сергей Мозякин, Павел Дацюк, Вячеслав Войнов, а также ряд сильных легионеров и тренер Андрей Скабелка, который не принял предложение «Барыса» (Нур-Султан) о новом контракте. Без главных тренеров в КХЛ, помимо казахстанской команды, остаются рижское «Динамо», челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив». Последний, вероятно, станет следующим местом работы Скабелки. Агент специалиста Шуми Бабаев сообщил ТАСС, что «Локомотив» является приоритетным вариантом для белорусского наставника, который ведет переговоры с клубом.

У 39-летнего Мозякина, по словам первого вице-президента «Металлурга» Сергея Ласькова, произошла переоценка ценностей, форвард, скорее всего, продлит контракт, согласившись на понижение зарплаты. Войнов будет рассматривать варианты в КХЛ и Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 41-летний Дацюк завершать игровую карьеру не намерен и должен подписать новый контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».

Введение со следующего сезона жесткого потолка зарплат в размере 900 млн рублей вынуждает расставаться с игроками столичный ЦСКА и петербургский СКА.

В НХЛ уже отправились игроки московских армейцев Илья Сорокин, Максим Шалунов и Михаил Григоренко, в ближайшее время контракт с «Миннесотой» заключит и Кирилл Капризов. Канадский нападающий Линден Вей, скорее всего, покинет команду на правах свободного агента.