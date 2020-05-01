Стали известны сроки нового контракта форварда сборной Казахстана с «Барысом»

В минувшем сезоне лидер атаки столичного клуба сыграл 58 матчей и набрал 35 (18+17) очков. Всего в КХЛ, где он выступает непрерывно с 2008 года, форвард провел 634 игры и записал в актив 318 (176+142) очков.