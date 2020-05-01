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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны сроки нового контракта форварда сборной Казахстана с «Барысом»

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко, которому 12 мая исполнится 34, остается в «Барысе» еще на два года. Об этом сообщает Шайба.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне лидер атаки столичного клуба сыграл 58 матчей и набрал 35 (18+17) очков. Всего в КХЛ, где он выступает непрерывно с 2008 года, форвард провел 634 игры и записал в актив 318 (176+142) очков.

Ранее сообщалось о его возможном переходе в «Локомотив», причем сам форвард подтверждал интерес от других клубов, но позже выяснились истинные мотивы появления этой информации.

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