Клуб КХЛ «Металлург» объявил об уходе десятерых игроков

Источник: РИА "Новости"

1 мая в КХЛ открылось трансферное окно. Начиная с этого дня хоккеисты, которые не подписали новые контракты, становятся свободными агентами.

«Металлург» расстался с защитниками Никитой Пивцакиным, Дмитрием Зайцевым, нападающими Романом Любимовым, Евгением Тимкиным, Андреем Локтионовым, Ильей Авраменко, Брэндоном Козуном, Эриком О'Деллом и Томашем Филиппи. Также сообщается, что вратарь Василий Демченко переходит в систему клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль». Канадский клуб объявил о заключении контракта с Демченко 21 апреля.

«Металлург» в прошедшем сезоне КХЛ занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил «Барысу» из Нур-Султана в серии до четырех побед со счетом 1−4. Сезон в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.