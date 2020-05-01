Клуб КХЛ «Металлург» объявил об уходе десятерых игроков
ТАСС, 1 мая. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» объявил об уходе из команды десятерых игроков. Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» объявил об уходе из команды десятерых игроков. Об этом сообщает
1 мая в КХЛ открылось трансферное окно. Начиная с этого дня хоккеисты, которые не подписали новые контракты, становятся свободными агентами.
«Металлург» расстался с защитниками Никитой Пивцакиным, Дмитрием Зайцевым, нападающими Романом Любимовым, Евгением Тимкиным, Андреем Локтионовым, Ильей Авраменко, Брэндоном Козуном, Эриком О'Деллом и Томашем Филиппи. Также сообщается, что вратарь Василий Демченко переходит в систему клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль». Канадский клуб объявил о заключении контракта с Демченко 21 апреля.
«Металлург» в прошедшем сезоне КХЛ занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде