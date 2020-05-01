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13:02 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Автомобилист» не стал продлевать контракты с Доусом и еще шестерыми игроками

ТАСС, 1 мая. Семь игроков покинули екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» в связи с истечением срока контрактов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист», в частности, расстался с нападающим Найджелом Доусом. Он выступал за клуб с сезона-2018/19. В завершившемся регулярном чемпионате он набрал 50 очков (20 шайб + 30 голевых передач) в 59 играх, в плей-офф на счету форварда одна результативная передача.

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Также команду из Екатеринбурга покинули защитники Рафаэль Батыршин, Николай Стасенко, Ефим Гуркин, нападающие Виталий Попов, Александр Кучерявенко, Артем Гареев. Кроме того, сообщается об уходе игроков молодежной команды «Авто» Семена Мирошникова и Максима Седова, а также ассистента главного тренера «Автомобилиста» Константина Шафранова и главного тренера «Авто» Виталия Соловьева.

В досрочно завершившемся из-за пандемии коронавируса сезоне «Автомобилист» стал четвертым в таблице Восточной конференции, а в плей-офф завершил борьбу по итогам первого раунда, уступив в серии до четырех побед новосибирской «Сибири» со счетом 1−4.

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