Клуб КХЛ «Автомобилист» не стал продлевать контракты с Доусом и еще шестерыми игроками

Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист», в частности, расстался с нападающим Найджелом Доусом. Он выступал за клуб с сезона-2018/19. В завершившемся регулярном чемпионате он набрал 50 очков (20 шайб + 30 голевых передач) в 59 играх, в плей-офф на счету форварда одна результативная передача.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--83a09f99e5e9d53a3899" data-vnd="83a09f99e5e9d53a3899" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=83a09f99e5e9d53a3899" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Также команду из Екатеринбурга покинули защитники Рафаэль Батыршин, Николай Стасенко, Ефим Гуркин, нападающие Виталий Попов, Александр Кучерявенко, Артем Гареев. Кроме того, сообщается об уходе игроков молодежной команды «Авто» Семена Мирошникова и Максима Седова, а также ассистента главного тренера «Автомобилиста» Константина Шафранова и главного тренера «Авто» Виталия Соловьева.