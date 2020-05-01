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13:16 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира Бурмистров покинул клуб КХЛ «Салават Юлаев»

ТАСС, 1 мая. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» не стал продлевать контракт с нападающим Александром Бурмистровым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Нападающий Александр Бурмистров покидает “Салават Юлаев” в связи с истечением контракта, — говорится в сообщении. — Наш клуб благодарит форварда за профессиональное отношение к делу и желает дальнейших успехов в карьере».

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Бурмистрову 28 лет, он выступал за «Салават Юлаев» с 2018 года, всего в составе команды он провел 107 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 33 очка (10 голов + 23 результативные передачи). В КХЛ форвард также играл за казанский «Ак Барс», в Национальной хоккейной лиге он выступал в составе «Атланты», «Виннипега», «Аризоны» и «Ванкувера». В составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года.

«Салават Юлаев» в прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за коронавируса, занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф уфимский клуб обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина омский «Авангард» со счетом 4−2 в серии.

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