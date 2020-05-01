Чемпион мира Бурмистров покинул клуб КХЛ «Салават Юлаев»
ТАСС, 1 мая. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» не стал продлевать контракт с нападающим Александром Бурмистровым. Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» не стал продлевать контракт с нападающим Александром Бурмистровым. Об этом сообщает
«Нападающий Александр Бурмистров покидает “Салават Юлаев” в связи с истечением контракта, — говорится в сообщении. — Наш клуб благодарит форварда за профессиональное отношение к делу и желает дальнейших успехов в карьере».
Бурмистрову 28 лет, он выступал за «Салават Юлаев» с 2018 года, всего в составе команды он провел 107 матчей в регулярных чемпионатах и
«Салават Юлаев» в прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном