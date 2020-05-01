Чемпион мира Бурмистров покинул клуб КХЛ «Салават Юлаев»

«Нападающий Александр Бурмистров покидает “Салават Юлаев” в связи с истечением контракта, — говорится в сообщении. — Наш клуб благодарит форварда за профессиональное отношение к делу и желает дальнейших успехов в карьере».

Бурмистрову 28 лет, он выступал за «Салават Юлаев» с 2018 года, всего в составе команды он провел 107 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 33 очка (10 голов + 23 результативные передачи). В КХЛ форвард также играл за казанский «Ак Барс», в Национальной хоккейной лиге он выступал в составе «Атланты», «Виннипега», «Аризоны» и «Ванкувера». В составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года.