Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
13:38 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион Войнов и еще девять игроков покинули клуб КХЛ «Авангард»

ТАСС, 1 мая. Защитник Вячеслав Войнов покинул омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Войнов выступал за «Авангард» с 2019 года, в составе команды он провел 59 матчей в регулярном чемпионате прошлого сезона, набрав 41 очко (11 голов + 30 результативная передача). В плей-офф на его счету одна передача в шести играх. Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014), обладателем Кубка Гагарина (2017).

Во время загрузки произошла ошибка.

Также команду в связи с истечением срока контрактов покинули вратарь Александр Судницин, защитники Алексей Бондарев, Егор Мартынов, Коди Франсон, нападающие Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов, Алексей Терещенко.

«Авангард» продлил контракты с вратарем Эмилем Гариповым, защитником Кириллом Спиценко и нападающим Семеном Кошелевым, а также сделал квалификационные предложения вратарям Георгию Дубровскому, Денису Костину, защитнику Александру Фигурину, нападающим Даниле Ганину, Кириллу Казакову, Антону Ковалеву, Максиму Мизюрину, Алексею Прокопенко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Регулярный чемпионат КХЛ «Авангард» завершил на третьем месте в Восточной конференции, набрав 83 очка в 62 матчах. В первом раунде плей-офф омский клуб уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии со счетом 2−4. Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Читайте также
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Одноразовые чемпионки: за что Беатрис Шуба раскритиковала российских фигуристок
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
УЕФА изменил регламент ЛЕ. Как теперь попасть в этот турнир
15 лет назад Месси впервые забил за «Барселону»
Агент Медведевой ответил обвинившим ее в нарушении карантина
Экс-чемпион UFC раскрыл способ побить Хабиба
Тренер MMA оценил бойцовские навыки Владимира Соловьева
Клуб КХЛ «Металлург» объявил об уходе десятерых игроков
ХК «Автомобилист» не стал продлевать контракты с 7 игроками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь