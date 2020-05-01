Олимпийский чемпион Войнов и еще девять игроков покинули клуб КХЛ «Авангард»

Источник: РИА "Новости"

Войнов выступал за «Авангард» с 2019 года, в составе команды он провел 59 матчей в регулярном чемпионате прошлого сезона, набрав 41 очко (11 голов + 30 результативная передача). В плей-офф на его счету одна передача в шести играх. Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014), обладателем Кубка Гагарина (2017).

Также команду в связи с истечением срока контрактов покинули вратарь Александр Судницин, защитники Алексей Бондарев, Егор Мартынов, Коди Франсон, нападающие Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов, Алексей Терещенко.

«Авангард» продлил контракты с вратарем Эмилем Гариповым, защитником Кириллом Спиценко и нападающим Семеном Кошелевым, а также сделал квалификационные предложения вратарям Георгию Дубровскому, Денису Костину, защитнику Александру Фигурину, нападающим Даниле Ганину, Кириллу Казакову, Антону Ковалеву, Максиму Мизюрину, Алексею Прокопенко.

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