Олимпийский чемпион Войнов и еще девять игроков покинули клуб КХЛ «Авангард»
ТАСС, 1 мая. Защитник Вячеслав Войнов покинул омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Защитник Вячеслав Войнов покинул омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает
Войнов выступал за «Авангард» с 2019 года, в составе команды он провел 59 матчей в регулярном чемпионате прошлого сезона, набрав 41 очко (11 голов + 30 результативная передача). В
Также команду в связи с истечением срока контрактов покинули вратарь Александр Судницин, защитники Алексей Бондарев, Егор Мартынов, Коди Франсон, нападающие Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов, Алексей Терещенко.
«Авангард» продлил контракты с вратарем Эмилем Гариповым, защитником Кириллом Спиценко и нападающим Семеном Кошелевым, а также сделал квалификационные предложения вратарям Георгию Дубровскому, Денису Костину, защитнику Александру Фигурину, нападающим Даниле Ганину, Кириллу Казакову, Антону Ковалеву, Максиму Мизюрину, Алексею Прокопенко.
Регулярный чемпионат КХЛ «Авангард» завершил на третьем месте в Восточной конференции, набрав 83 очка в 62 матчах. В первом раунде