Хоккеист Артюхин договорился о новом контракте с «Витязем»

Предыдущее соглашение 37-летнего форварда с подмосковным клубом истекло 30 апреля. 1 мая в КХЛ открылось трансферное окно.
Артюхин выступает за «Витязь» с прошлого сезона, в котором провел 30 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 очка (гол + две результативные передачи). В плей-офф форвард провел все четыре встречи и отметился голевым пасом.
«Предварительная договоренность с “Витязем” о новом контракте на один год есть. Евгений останется в “Витязе”», — сказал Бабаев.
Артюхин по ходу карьеры выступал за клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Монктон», «Херши», «Спрингфилд». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) хоккеист играл за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту». В России он выступал за ЦСКА, в составе которого в 2015 году стал чемпионом страны, «Локомотив», «Авангард», СКА, «Сибирь» и московское «Динамо».