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13:48 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Артюхин договорился о новом контракте с «Витязем»

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающий Евгений Артюхин договорился о новом контракте с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» сроком на один сезон. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

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Предыдущее соглашение 37-летнего форварда с подмосковным клубом истекло 30 апреля. 1 мая в КХЛ открылось трансферное окно.

Артюхин выступает за «Витязь» с прошлого сезона, в котором провел 30 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 очка (гол + две результативные передачи). В плей-офф форвард провел все четыре встречи и отметился голевым пасом.

«Предварительная договоренность с “Витязем” о новом контракте на один год есть. Евгений останется в “Витязе”», — сказал Бабаев.

Артюхин по ходу карьеры выступал за клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Монктон», «Херши», «Спрингфилд». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) хоккеист играл за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту». В России он выступал за ЦСКА, в составе которого в 2015 году стал чемпионом страны, «Локомотив», «Авангард», СКА, «Сибирь» и московское «Динамо».

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