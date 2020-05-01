Хоккеист Артюхин договорился о новом контракте с «Витязем»

Предыдущее соглашение 37-летнего форварда с подмосковным клубом истекло 30 апреля. 1 мая в КХЛ открылось трансферное окно.

Артюхин выступает за «Витязь» с прошлого сезона, в котором провел 30 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 очка (гол + две результативные передачи). В плей-офф форвард провел все четыре встречи и отметился голевым пасом.

«Предварительная договоренность с “Витязем” о новом контракте на один год есть. Евгений останется в “Витязе”», — сказал Бабаев.