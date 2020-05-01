Названы причины задержки с назначением нового тренера в «Барыс»

«Я лично говорил, что после 30 апреля скажут. Но ведь не факт, что они договорятся к этому дню. Вопрос в “Барысе” простой — до сих пор неизвестен бюджет. Мне вчера в МХЛ сказали, что “Снежные Барсы” не снимаются, но и документов официально еще не все предоставили. Бюджет “Барыса” непонятен. Когда у тебя есть 300 миллионов, ты приглашаешь одного иностранного тренера, 500 миллионов — другого. Как только они с бюджетом решат, тогда и назначат. Варианты есть. Все — иностранные тренеры, англоязычные», — отметил Шевченко.