Названы причины задержки с назначением нового тренера в «Барыс»
Журналист Алексей Шевченко рассказал, почему «Барыс» все еще не объявил имя нового главного тренера. Его слова приводит «Шайба.kz».
Журналист Алексей Шевченко рассказал, почему «Барыс» все еще не объявил имя нового главного тренера. Его слова приводит «Шайба.kz».
«Я лично говорил, что после 30 апреля скажут. Но ведь не факт, что они договорятся к этому дню. Вопрос в “Барысе” простой — до сих пор неизвестен бюджет. Мне вчера в МХЛ сказали, что “Снежные Барсы” не снимаются, но и документов официально еще не все предоставили. Бюджет “Барыса” непонятен. Когда у тебя есть 300 миллионов, ты приглашаешь одного иностранного тренера, 500 миллионов — другого. Как только они с бюджетом решат, тогда и назначат. Варианты есть. Все — иностранные тренеры, англоязычные», — отметил Шевченко.
Отметим, что 30 апреля закончился контракт у Андрея Скабелки, который два сезона возглавлял «Барыс». В начале месяца клуб объявил, что не договорился с белорусом о продлении соглашения и начал поиски нового тренера.