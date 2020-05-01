Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
12:04 (мск), источник: Vesti.kz

Названы причины задержки с назначением нового тренера в «Барыс»

Журналист Алексей Шевченко рассказал, почему «Барыс» все еще не объявил имя нового главного тренера. Его слова приводит «Шайба.kz».

Наверх

«Я лично говорил, что после 30 апреля скажут. Но ведь не факт, что они договорятся к этому дню. Вопрос в “Барысе” простой — до сих пор неизвестен бюджет. Мне вчера в МХЛ сказали, что “Снежные Барсы” не снимаются, но и документов официально еще не все предоставили. Бюджет “Барыса” непонятен. Когда у тебя есть 300 миллионов, ты приглашаешь одного иностранного тренера, 500 миллионов — другого. Как только они с бюджетом решат, тогда и назначат. Варианты есть. Все — иностранные тренеры, англоязычные», — отметил Шевченко.

Отметим, что 30 апреля закончился контракт у Андрея Скабелки, который два сезона возглавлял «Барыс». В начале месяца клуб объявил, что не договорился с белорусом о продлении соглашения и начал поиски нового тренера.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Названы причины задержки с назначением нового тренера в "Барыс"
УЕФА изменил регламент ЛЕ. Как теперь попасть в этот турнир
Стало известно, во сколько обходится ПСЖ один матч Неймара
Названы сроки возвращения аккредитации московской лаборатории
Экс-игрок «Реала» поведал, как сталкивался с расизмом в Мадриде
Тренер MMA оценил бойцовские навыки Владимира Соловьева
Появилась информация о дате возобновления чемпионата Португалии
Дмитрий Губерниев раскритиковал возможное расширение РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь