«Барыс» выступил с заявлением по лучшему бомбардиру команды
В прошлом сезоне он провел 65 матчей.
В прошлом сезоне он провел 65 матчей.
Нападающий Корбэн Найт продолжит карьеру в другом клубе КХЛ, сообщил «Барыс» в своем Instagram.
«Мы благодарим Корбэна за яркую игру и желаем удачи в дальнейшем», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что форвард провел за «Барыс» 65 матчей, забросил 20 шайб и сделал 22 результативные передачи, при показателе полезности «+6».
Напомним, ранее появились новости, что Найт перешел в «Авангард».