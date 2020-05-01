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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

Вернется в «Барыс»? Канадский форвард покинул «Ак Барс»

Канадский форвард Мэтт Фрэттин покинул казанский «Ак Барс», в который перешел год назад из «Барыса». Эту информацию на своем официальном сайте опубликовал «Ак Барс».

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Фрэттин в минувшем сезоне набрал 28 (8+20) очков в 56 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф стал самым результативным игроком «Ак Барса», набрав пять (3+2) очков в четырех матчах.

Напомним, сегодня, 1 мая, стало известно, что канадский нападающий Корбэн Найт, который был лучшим бомбардиром команды в прошедшем сезоне, покинул «Барыс» и перешел в омский «Авангард».

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