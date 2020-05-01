Даугавиньш и еще шесть игроков покинули клуб КХЛ «Спартак»
ТАСС, 1 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» объявил об уходе из команды семерых игроков в связи с истечением срока контрактов. Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» объявил об уходе из команды семерых игроков в связи с истечением срока контрактов. Об этом сообщает
Московский клуб покинули защитники Тобиас Виклунд, Патрик Херсли, Иван Вишневский, нападающие Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Денис Кокарев, Федор Малыхин.
Даугавиньш выступал за «Спартак» с сезона-2018/19, за это время он провел за клуб 125 игр в регулярных чемпионатах и
Виклунд провел 19 матчей и набрал 3 (0+3) очка, на счету Херсли 26 (11+15) очков в 61 матче, Вишневский сыграл 17 матчей, набрав 6 (1+5) очков, Кокарев в 51 матче набрал 10 (3+7) очков, на счету Малыхина 6 (4+2) очков в 17 матчах.
«Спартак» в прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном