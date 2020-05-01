Даугавиньш и еще шесть игроков покинули клуб КХЛ «Спартак»

Даугавиньш выступал за «Спартак» с сезона-2018/19, за это время он провел за клуб 125 игр в регулярных чемпионатах и плей-офф и набрал 81 очко (33 шайбы + 48 передач), по итогам прошедшего сезона он стал вторым бомбардиром команды в регулярном чемпионате (40 очков). Карсумс также провел за красно-белых два сезона, в которых сыграл 120 матчей и набрал 51 (22+29) очко. Остальные игроки выступали за команду в прошлом сезоне.