«Йокерит» расторг контракт с лучшим бомбардиром-защитником прошлого сезона КХЛ Лехтоненом

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 26-летний финн продолжит карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги. Соглашение игрока с «Йокеритом» было рассчитано еще на один сезон.

Лехтонен выступал за «Йокерит» с 2019 года. В прошлом сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ, набрав 49 очков (17 голов + 32 результативные передачи) в 60 матчах. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в шести матчах.