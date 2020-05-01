«Йокерит» расторг контракт с лучшим бомбардиром-защитником прошлого сезона КХЛ Лехтоненом
ТАСС, 1 мая. Хельсинкский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» расторг контракт с защитником Микко Лехтоненом. Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Хельсинкский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» расторг контракт с защитником Микко Лехтоненом. Об этом сообщает
Отмечается, что 26-летний финн продолжит карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги. Соглашение игрока с «Йокеритом» было рассчитано еще на один сезон.
Лехтонен выступал за «Йокерит» с 2019 года. В прошлом сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ, набрав 49 очков (17 голов + 32 результативные передачи) в 60 матчах. В
«Йокерит» в сезоне-2019/20, который не был доигран