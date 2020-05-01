Появилась официальная информация о контракте Старченко с «Барысом»

Так, КХЛ сообщила, что «Барыс» продлил контракт с нападающим Романом Старченко на два года.

Также КХЛ сообщает, что «Авангард» заключил контракт с нападающим Корбэном Найтом на два года. Он провел прошлый сезон в «Барысе» и стал лучшим бомбардиром команды.