Паскуале отказал «Барысу» и перейдет в другую команду КХЛ
Канадский вратарь «Барыса» Эдди Паскуале в ближайшее время подпишет контракт с ярославским «Локомотивом», сообщает «Шайба.kz».
Канадский вратарь «Барыса» Эдди Паскуале в ближайшее время подпишет контракт с ярославским «Локомотивом», сообщает «Шайба.kz».
Недавно астанинский клуб сообщал, что предлагал игроку продлить соглашение. Но в итоге голкипер и его агент Алеша Пилко ответили отказом.
В минувшем сезоне 29-летний канадский вратарь сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 46 матчей, коэффициент надежности — 2.03, процент отраженных бросков — 93. Также он провел пять игр в