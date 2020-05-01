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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

Паскуале отказал «Барысу» и перейдет в другую команду КХЛ

Канадский вратарь «Барыса» Эдди Паскуале в ближайшее время подпишет контракт с ярославским «Локомотивом», сообщает «Шайба.kz».

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Источник: РИА "Новости"

Недавно астанинский клуб сообщал, что предлагал игроку продлить соглашение. Но в итоге голкипер и его агент Алеша Пилко ответили отказом.

В минувшем сезоне 29-летний канадский вратарь сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 46 матчей, коэффициент надежности — 2.03, процент отраженных бросков — 93. Также он провел пять игр в плей-офф, коэффициент надежности — 1.28, процент отраженных бросков — 96.

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