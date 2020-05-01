«Барыс» сделал заявление по голкиперу Эдди Паскуале
«Барыс» сделал заявление в своем Instagram по голкиперу Эдди Паскуале, сообщил, что канадец уходит из казахстанской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Барыс» сделал заявление в своем Instagram по голкиперу Эдди Паскуале, сообщил, что канадец уходит из казахстанской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Эдди Паскуале не будет выступать за “Барыс” в следующем сезоне. Спасибо за самоотверженную, надежную игру и крутые сэйвы, удачи на новом месте (но не в матчах с нами)», — говорится в сообщении «Барыса».
Ранее СМИ сообщали, что Паскуале продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве», с которым уже подписал контракт на два года.
В минувшем сезоне 29-летний канадский вратарь сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 46 матчей, коэффициент надежности — 2,03, процент отраженных бросков — 93. Также он провел пять игр в