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16:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сделал заявление по голкиперу Эдди Паскуале

«Барыс» сделал заявление в своем Instagram по голкиперу Эдди Паскуале, сообщил, что канадец уходит из казахстанской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Эдди Паскуале не будет выступать за “Барыс” в следующем сезоне. Спасибо за самоотверженную, надежную игру и крутые сэйвы, удачи на новом месте (но не в матчах с нами)», — говорится в сообщении «Барыса».

Ранее СМИ сообщали, что Паскуале продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве», с которым уже подписал контракт на два года.

В минувшем сезоне 29-летний канадский вратарь сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 46 матчей, коэффициент надежности — 2,03, процент отраженных бросков — 93. Также он провел пять игр в плей-офф, коэффициент надежности — 1,28, процент отраженных бросков — 96.

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