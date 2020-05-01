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16:19 (мск), источник: Vesti.kz

Агент экс-тренера «Барыса» Скабелки назвал его новый клуб в КХЛ

Агент тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о назначении своего клиента в ярославский «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

— Почему «Локомотив» еще не объявил о назначении Андрея Скабелки?

— Это дело времени. Давно все согласовано, никаких проблем нет.

Напомним, что Скабелка возглавлял «Барыс» последние два сезона. Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.

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