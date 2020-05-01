Агент экс-тренера «Барыса» Скабелки назвал его новый клуб в КХЛ
Агент тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о назначении своего клиента в ярославский «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».
Агент тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о назначении своего клиента в ярославский «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».
— Почему «Локомотив» еще не объявил о назначении Андрея Скабелки?
— Это дело времени. Давно все согласовано, никаких проблем нет.
Напомним, что Скабелка возглавлял «Барыс» последние два сезона. Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.