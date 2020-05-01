Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
18:29 (мск), источник: Vesti.kz

Агент прокомментировал информацию о переходе Доуса и еще одного экс-игрока «Барыса» в СКА

Агент нападающих Линдена Вея и Найджела Доуса Шуми Бабаев прокомментировал информацию об их переходе в СКА, который становился обладателем Кубка Гагарина в сезонах 2014/15 и 2016/17.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Шуми Бабаев в прямом эфире с журналистами «Спорт-Экспресса» заявил, что пока переговоров с питерской командой нет. Сегодня, 1 мая, оба игрока стали неограниченно свободными агентами.

28-летний Вей в минувшем сезоне играл за ЦСКА, проведя 52 матча и набрав 48 (13+35) очков. В плей-офф канадец сыграл четыре игры и набрал два (1+1) очка.

35-летний Доус набрал за «Автомобилист» 50 (20+30) очков в 59 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету одно (0+1) очко в пяти матчах.

Доус выступал за «Барыс» с 2011 по 2018 год, а Вей — в сезоне-2017/18. Отметим, что проведший последние девять лет в КХЛ Доус в следующем сезоне не будет считаться легионером: у него есть казахстанский паспорт.

Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
"Кто последний уйдет, свет выключите в раздевалке". Фанаты "Барыса" отреагировали на уход лидеров
УЕФА изменил регламент ЛЕ. Как теперь попасть в этот турнир
Олимпийский чемпион променял СКА на клуб-неудачник НХЛ
Погребняк прокомментировал слухи о подкупе «Зенитом» «Баварии»
Сергей Юран: Губерниев очень много на себя берет
Роман Павлюченко: Буду счастлив, если «Ротор» выйдет в РПЛ
Бывший игрок «Спартака» остался без жилья и дохода в Болгарии
«Монреаль» подписал контракт с российским хоккеистом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь