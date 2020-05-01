Агент прокомментировал информацию о переходе Доуса и еще одного экс-игрока «Барыса» в СКА

Источник: Спорт-Экспресс

Шуми Бабаев в прямом эфире с журналистами «Спорт-Экспресса» заявил, что пока переговоров с питерской командой нет. Сегодня, 1 мая, оба игрока стали неограниченно свободными агентами.

28-летний Вей в минувшем сезоне играл за ЦСКА, проведя 52 матча и набрав 48 (13+35) очков. В плей-офф канадец сыграл четыре игры и набрал два (1+1) очка.

35-летний Доус набрал за «Автомобилист» 50 (20+30) очков в 59 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету одно (0+1) очко в пяти матчах.