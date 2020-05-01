Экс-голкипер «Барыса» официально представлен новым клубом КХЛ
Ярославский «Локомотив» официально представил канадского голкипера Эдди Паскуале, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ярославский «Локомотив» официально представил канадского голкипера Эдди Паскуале, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Укрепляем вратарскую линию — соглашение сроком на два года подписал канадский голкипер Эдвард Паскуале! Имеет солидный опыт игры в АХЛ, где в 2017-м году стал чемпионом. Прошедший сезон провел в «Барысе», — говорится в сообщении.
В минувшем сезоне 29-летний канадский вратарь сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 46 матчей, коэффициент надежности — 2,03, процент отраженных бросков — 93. Также он провел пять игр в
Ранее «Барыс» попрощался с канадским голкипером и пожелал ему удачи.