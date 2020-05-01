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18:31 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-голкипер «Барыса» официально представлен новым клубом КХЛ

Ярославский «Локомотив» официально представил канадского голкипера Эдди Паскуале, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Укрепляем вратарскую линию — соглашение сроком на два года подписал канадский голкипер Эдвард Паскуале! Имеет солидный опыт игры в АХЛ, где в 2017-м году стал чемпионом. Прошедший сезон провел в «Барысе», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне 29-летний канадский вратарь сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 46 матчей, коэффициент надежности — 2,03, процент отраженных бросков — 93. Также он провел пять игр в плей-офф, коэффициент надежности — 1,28, процент отраженных бросков — 96.

Ранее «Барыс» попрощался с канадским голкипером и пожелал ему удачи.

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