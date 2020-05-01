Экс-голкипер «Барыса» официально представлен новым клубом КХЛ

«Укрепляем вратарскую линию — соглашение сроком на два года подписал канадский голкипер Эдвард Паскуале! Имеет солидный опыт игры в АХЛ, где в 2017-м году стал чемпионом. Прошедший сезон провел в «Барысе», — говорится в сообщении.