Чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина из «Барыса» определился с клубом на следующий сезон

32-летний финский хоккеист пополнил состав астанинского клуба в ноябре прошлого года. В 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 21 (6+15) очко, в пяти играх плей-офф записал в актив 2 (1+1) очка.

В КХЛ помимо «Барыса» он играл за финский «Йокерит» и казанский «Ак Барс».

За карьеру Охтамаа дважды выигрывал чемпионат Финляндии (2008, 2014), а с «Ак Барсом» завоевывал Кубок Гагарина в 2018 году. В прошедшем мае он со своей сборной стал чемпионом мира, а в 2014 и 2016 годах помогал ей дойти до финала ЧМ.