Чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина из «Барыса» определился с клубом на следующий сезон
Защитник «Барыса» Атте Охтамаа в ближайшее время подпишет контракт с ярославским «Локомотивом», сообщает «Шайба.kz».
Защитник «Барыса» Атте Охтамаа в ближайшее время подпишет контракт с ярославским «Локомотивом», сообщает «Шайба.kz».
32-летний финский хоккеист пополнил состав астанинского клуба в ноябре прошлого года. В 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 21 (6+15) очко, в пяти играх
В КХЛ помимо «Барыса» он играл за финский «Йокерит» и казанский «Ак Барс».
За карьеру Охтамаа дважды выигрывал чемпионат Финляндии (2008, 2014), а с «Ак Барсом» завоевывал Кубок Гагарина в 2018 году. В прошедшем мае он со своей сборной стал чемпионом мира, а в 2014 и 2016 годах помогал ей дойти до финала ЧМ.
Напомним, сегодня, 1 мая «Локомотив» объявил о переходе