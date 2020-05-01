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19:05 (мск), источник: Vesti.kz

Шуми Бабаев сделал заявление о главном тренере «Барыса»

Агент Шуми Бабаев заявил, что среди кандидатов на пост главного тренера «Барыса» нет его клиентов, сообщает «Шайба.kz» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

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Источник: shaiba.kz

«Вообще ничего не слышал о главном тренере “Барыса”. Понятия не имею, что там происходит и кого назначат. Из моих тренеров никого не спрашивали, поэтому ничего не могу сказать. Вижу, что озвучиваются какие-то фамилии. Вижу, что они потеряли ключевых игроков, даже тех, кто в следующем году мог бы играть за сборную Казахстана. Там есть руководители, им принимать решения», — сказал Шуми Бабаев.

Напомним, агент тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о назначении своего клиента в ярославский «Локомотив», заявив, что это дело времени, давно все согласовано, никаких проблем нет.

Скабелка возглавлял «Барыс» последние два сезона. Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.

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