Шуми Бабаев сделал заявление о главном тренере «Барыса»
Агент Шуми Бабаев заявил, что среди кандидатов на пост главного тренера «Барыса» нет его клиентов, сообщает «Шайба.kz» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
Агент Шуми Бабаев заявил, что среди кандидатов на пост главного тренера «Барыса» нет его клиентов, сообщает «Шайба.kz» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
«Вообще ничего не слышал о главном тренере “Барыса”. Понятия не имею, что там происходит и кого назначат. Из моих тренеров никого не спрашивали, поэтому ничего не могу сказать. Вижу, что озвучиваются
Напомним, агент тренера Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал о назначении своего клиента в ярославский «Локомотив», заявив, что это дело времени, давно все согласовано, никаких проблем нет.
Скабелка возглавлял «Барыс» последние два сезона. Под руководством белоруса клуб дважды выиграл дивизион Чернышева и доходил до второго раунда Кубка Гагарина.