Шуми Бабаев сделал заявление о главном тренере «Барыса»

«Вообще ничего не слышал о главном тренере “Барыса”. Понятия не имею, что там происходит и кого назначат. Из моих тренеров никого не спрашивали, поэтому ничего не могу сказать. Вижу, что озвучиваются какие-то фамилии. Вижу, что они потеряли ключевых игроков, даже тех, кто в следующем году мог бы играть за сборную Казахстана. Там есть руководители, им принимать решения», — сказал Шуми Бабаев.