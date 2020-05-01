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20:19 (мск), источник: ТАСС

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Вишневский продлил контракт со «Спартаком»

ТАСС, 1 мая. Российский защитник Дмитрий Вишневский продлил контракт с московским «Спартаком», выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Новое соглашение 30-летнего защитника будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Вишневский является спартаковским воспитанником. В минувшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за коронавируса, защитник провел 65 матчей за «Спартак», набрав 25 очков (8 шайб + 17 голевых передач). Ранее Вишневский выступал за московское «Динамо», в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина. Всего в КХЛ защитник провел 547 матчей, набрав 125 очков (34+91).

«Спартак» в прошедшем сезоне КХЛ занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф «Спартак» уступил московскому «Динамо» со счетом в серии 2−4.

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20:18 (мск)© Ньюстюб
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