Двукратный обладатель Кубка Гагарина Вишневский продлил контракт со «Спартаком»
ТАСС, 1 мая. Российский защитник Дмитрий Вишневский продлил контракт с московским «Спартаком», выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Российский защитник Дмитрий Вишневский продлил контракт с московским «Спартаком», выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает
Новое соглашение 30-летнего защитника будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Вишневский является спартаковским воспитанником. В минувшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен
«Спартак» в прошедшем сезоне КХЛ занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде