Двукратный обладатель Кубка Гагарина Вишневский продлил контракт со «Спартаком»

Источник: ИТАР-ТАСС

Новое соглашение 30-летнего защитника будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Вишневский является спартаковским воспитанником. В минувшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за коронавируса, защитник провел 65 матчей за «Спартак», набрав 25 очков (8 шайб + 17 голевых передач). Ранее Вишневский выступал за московское «Динамо», в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина. Всего в КХЛ защитник провел 547 матчей, набрав 125 очков (34+91).