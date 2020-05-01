Ушедший из «Ак Барса» канадский хоккеист может стать игроком «Барыса»

Источник: ak-bars.ru

В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за казанский «Ак Барс», который покинул 1 мая. Причем в казанскую команду он перешел год назад из «Барыса».

В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 56 матчей и набрал 28 (8+20) очков, в четырех играх плей-офф записал в актив пять (3+2) очков. Два предыдущих сезона канадский форвард провел в «Барысе», в составе которого сыграл 106 матчей и набрал 79 (37+42) очков.