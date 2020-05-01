Ушедший из «Ак Барса» канадский хоккеист может стать игроком «Барыса»
Нападающий Мэтт Фрэттин, скорее всего, вернется в астанинский «Барыс», сообщает «Шайба.kz».
Нападающий Мэтт Фрэттин, скорее всего, вернется в астанинский «Барыс», сообщает «Шайба.kz».
В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за казанский «Ак Барс», который покинул 1 мая. Причем в казанскую команду он перешел год назад из «Барыса».
В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 56 матчей и набрал 28 (8+20) очков, в четырех играх
Напомним, 1 мая лучший бомбардир «Барыса» Корбэн Найт перешел в омский «Авангард», а «Локомотив» объявил о переходе