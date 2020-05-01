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21:56 (мск), источник: Vesti.kz

Ушедший из «Ак Барса» канадский хоккеист может стать игроком «Барыса»

Нападающий Мэтт Фрэттин, скорее всего, вернется в астанинский «Барыс», сообщает «Шайба.kz».

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Источник: ak-bars.ru

В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за казанский «Ак Барс», который покинул 1 мая. Причем в казанскую команду он перешел год назад из «Барыса».

В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 56 матчей и набрал 28 (8+20) очков, в четырех играх плей-офф записал в актив пять (3+2) очков. Два предыдущих сезона канадский форвард провел в «Барысе», в составе которого сыграл 106 матчей и набрал 79 (37+42) очков.

Напомним, 1 мая лучший бомбардир «Барыса» Корбэн Найт перешел в омский «Авангард», а «Локомотив» объявил о переходе экс-голкипера казахстанской команды Эдди Паскуале. Также ярославский клуб пополнил финский защитник «Барыса» Атте Охтамаа. А агент Андрея Скабелки Шуми Бабаев рассказал, что экс-тренер «Барыса» возглавит ярославский клуб, заявив: «Это дело времени. Давно все согласовано, никаких проблем нет».

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