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22:00 (мск), источник: ТАСС

ХК ЦСКА подписал контракт с Локтионовым

ТАСС, 1 мая. Бывший хоккеист магнитогорского «Металлурга» Андрей Локтионов перешел в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Соглашение с 29-летним нападающим подписано на два года.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был досрочно завершен из-за коронавируса, Локтионов провел 65 матчей за «Металлург», в которых набрал 15 очков (3 шайбы + 12 голевых передач). Ранее форвард выступал за ярославский «Локомотив», в котором провел пять сезонов. Всего в КХЛ Локтионов сыграл в 324 матчах, набрав 152 очка (61+91).

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На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2007 году российский нападающий был выбран «Лос-Анджелесом» по общим 123 номером. В североамериканской лиге Локтионов провел 155 матчей, набрав 48 очков (22+26). Помимо «Лос-Анджелеса», с которым он выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2011/12, форвард выступал за «Нью-Джерси» и «Каролину».

В составе сборной России Локтионов стал чемпионом мира в 2014 году.

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21:58 (мск)© Ньюстюб
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