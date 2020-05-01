ХК ЦСКА подписал контракт с Локтионовым

Источник: ИТАР-ТАСС

Соглашение с 29-летним нападающим подписано на два года.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был досрочно завершен из-за коронавируса, Локтионов провел 65 матчей за «Металлург», в которых набрал 15 очков (3 шайбы + 12 голевых передач). Ранее форвард выступал за ярославский «Локомотив», в котором провел пять сезонов. Всего в КХЛ Локтионов сыграл в 324 матчах, набрав 152 очка (61+91).

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2007 году российский нападающий был выбран «Лос-Анджелесом» по общим 123 номером. В североамериканской лиге Локтионов провел 155 матчей, набрав 48 очков (22+26). Помимо «Лос-Анджелеса», с которым он выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2011/12, форвард выступал за «Нью-Джерси» и «Каролину».