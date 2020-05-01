ХК ЦСКА подписал контракт с Локтионовым
ТАСС, 1 мая. Бывший хоккеист магнитогорского «Металлурга» Андрей Локтионов перешел в ЦСКА. Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Бывший хоккеист магнитогорского «Металлурга» Андрей Локтионов перешел в ЦСКА. Об этом сообщает
Соглашение с 29-летним нападающим подписано на два года.
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был досрочно завершен
На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2007 году российский нападающий был выбран «Лос-Анджелесом» по общим 123 номером. В североамериканской лиге Локтионов провел 155 матчей, набрав 48 очков (22+26). Помимо «Лос-Анджелеса», с которым он выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2011/12, форвард выступал за «Нью-Джерси» и «Каролину».
В составе сборной России Локтионов стал чемпионом мира в 2014 году.