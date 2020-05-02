Войнов покинул «Авангард», Зуб отправился в НХЛ. Итоги открытия трансферного окна в КХЛ

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30 апреля официально завершился сезон КХЛ, который был досрочно остановлен из-за пандемии коронавируса на стадии ¼ финала Кубка Гагарина. У ряда игроков, которые не подписали новые соглашения, истекли контракты. С 1 мая все они стали свободными агентами и теперь имеют право вести переговоры с любыми клубами.

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Однако первые новости начали появляться еще до открытия трансферного окна. Несколько игроков приняли решение продолжить карьеру НХЛ. Речь идет о вратарях Илье Сорокине (ЦСКА) и Василии Демченко («Металлург», Магнитогорск), защитнике Артеме Сергееве («Салават Юлаев»), а также нападающих Максиме Шалунове (ЦСКА), Михаиле Григоренко (ЦСКА), Григории Денисенко («Локомотив»), Александре Барабанове (СКА) и Андрее Алтыбармакяне («Сочи»). В ближайшее время контракт с «Миннесотой» подпишет нападающий столичного ЦСКА Кирилл Капризов.

В пятницу 24-летний защитник Артем Зуб подписал контракт с «Оттавой» сроком на один год. С сезона-2016/17 он выступал за петербургский СКА, проведя в составе команды 212 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 48 (16 голов + 32 передачи) очков. Вместе с клубом он становился обладателем Кубка Гагарина. Также на счету защитника победа на Олимпийских играх 2018 года и две бронзовые награды чемпионатов мира.

В «Оттаве» Зуб станет третьим россиянином. На данный момент за канадскую команду выступают защитник Никита Зайцев и нападающий Артем Анисимов. СКА, помимо расставания с Зубом и Барабановым, объявил об уходе защитника Андрея Зубарева, а также форвардов Ярно Коскиранта и Йори Лехтеря.

Первыми новичками команды из Санкт-Петербурга стали нападающий Эмиль Галимов, который провел прошлый сезон в казанском «Ак Барсе», и форвард Боган Якимов, перешедший из череповецкой «Северстали» в обмен на денежную компенсацию.

В НХЛ отправится и лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ среди защитников (17+32) Микко Лехтонен, выступавший за финский «Йокерит» с 2019 года. Он расторг контракт с клубом, который действовал до окончания следующего сезона, новая команда хоккеиста не разглашается. Как сообщил ТАСС агент Шуми Бабаев, за океаном продолжит свою карьеру нападающий Дамир Жафяров, выступавший за «Торпедо» (Нижний Новгород). Новый клуб 26-летнего российского хоккеиста тоже пока не афишируется.

Потери «Авангарда»

Не продлил свое соглашение с «Авангардом» защитник Вячеслав Войнов. Также команду в связи с истечением контрактов покинули вратарь Александр Судницин, защитники Алексей Бондарев, Егор Мартынов и Коди Франсон, а также нападающие Дмитрий Буйницкий, Роб Клинкхаммер, Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов и Алексей Терещенко. Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщала об интересе к олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли со сторона екатеринбургского «Автомобилиста», СКА и московского «Спартака». Агент игрока Станислав Романов в беседе с ТАСС все эти слухи опроверг.

«На данный момент мы склоняемся к переходу в НХЛ. С клубами КХЛ до сегодняшнего дня переговоров не вели и не ведем», — сказал Романов.

В НХЛ Войнов выступал за «Лос-Анджелес», проведя 190 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 81 (18+63) очко, в плей-офф на его счету 25 (9+16) очков в 64 матчах. 9 апреля 2019 года НХЛ объявила о дисквалификации российского защитника на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени игрока подал апелляцию на это решение, отстранение было сокращено. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова бессрочно в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига отстранение не отменила, продолжив собственное расследование.

Первым новичком «Авангарда» стал канадский нападающий Корбэн Найт, который в прошлом сезоне выступал за «Барыс» (Нур-Султан). Он провел 65 матчей и набрал 42 (20+22) очка, выиграв при этом больше 60% вбрасываний. Омский клуб серьезно укрепил позицию, которая была проблемной в прошлом сезоне. Контракт с 29-летним форвардом рассчитан на два года.

Казахстанский клуб в первый день трансферного окна понес серьезные потери. Основной вратарь Эдвард Паскуале и один из ключевых защитников команды Атте Охтамаа перебрались в ярославский «Локомотив». Как ожидается, эту команду возглавит бывший тренер «Барыса» Андрей Скабелка.

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Революция в «Металлурге»

Магнитогорский «Металлург», проведший свой худший сезон в КХЛ, в межсезонье решил обновить большую часть команды. По итогам регулярного чемпионата уральцы с трудом попали в плей-офф, где в первом раунде уступили «Барысу» (1−4). По ходу сезона команду покинул первый вице-президент Геннадий Величкин, работавший в клубе 26 лет. Его место занял Сергей Ласьков.

Масштабные перестановки в составе «Металлурга» связаны не только с плохими результатами команды, но и с введением со следующего сезона жесткого потолка зарплат в размере 900 млн рублей. Помимо голкипера Демченко, перешедшего в систему канадского «Монреаля», клуб расстался с защитниками Никитой Пивцакиным и Дмитрием Зайцевым, нападающими Романом Любимовым, Евгением Тимкиным, Ильей Авраменко, Брэндоном Козуном, Эриком О'Деллом, Томашем Филиппи и Андреем Локтионовым. Последний стал игроком ЦСКА. Двукратный чемпион мира Николай Кулемин подписал новый контракт с «Металлургом» сроком на два года.

Как ранее сообщал ТАСС Ласьков, команду пополнит чемпион мира 2019 года Харри Песонен. Нет ясности относительно будущей карьеры рекордсмена по количеству голов в чемпионатах России, олимпийского чемпиона Сергея Мозякина. Ласьков в беседе с ТАСС отметил, что «Металлург» близок к подписанию нового контракта с 39-летним нападающим, который согласился на понижение зарплаты. На аналогичные условия пошел и вратарь Василий Кошечкин.

Победитель регулярного чемпионата ЦСКА подписал контракты с Локтионовым и двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Александром Шарыченковым. Ожидается, что голкипер будет сменщиком Ларса Юханссона после отъезда в НХЛ Сорокина. Армейцы также могут потерять форварда Сергея Толчинского. Как сообщил Бабаев, «Авангард» сделал нападающему квалификационное предложение, теперь у ЦСКА есть семь дней, чтобы его повторить и сохранить игрока.

«Спартак» покинули защитники Тобиас Виклунд, Патрик Херсли, Иван Вишневский, нападающие Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Денис Кокарев, Федор Малыхин. Даугавиньш и Малыхин, по информации ТАСС, продолжат карьеру подмосковном «Витязе». При этом клуб договорился о новом контракте с форвардом Евгением Артюхиным, о чем ТАСС сообщил агент хоккеиста. Лучший бомбардир в истории «Витязя» в КХЛ Алексей Макеев подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».

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От «Спартака» стоит ждать новых приобретений. Ожидается, что состав команды пополнят олимпийский чемпион Зубарев, нападающие Лехтяря и Лукаш Радил, выступавший за красно-белых с 2015 по 2018 год. Новый двухлетний контракт с клубом подписал защитник Дмитрий Вишневский.

Кудашов может покинуть СКА

Контракт главного тренера СКА и сборной России Алексея Кудашова истек, специалист возглавил команду летом. По информации газеты «Спорт-Экспресс», он может покинуть клуб. Сообщается, что тренер хочет взять паузу в карьере. «Давайте пока не будем об этом говорить», — сказал Кудашов ТАСС, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Если Кудашов уйдет из СКА, то он, скорее всего, покинет пост главного тренера национальной команды. С 2016 года сборной России неизменно руководит специалист, возглавляющий СКА. Первый президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг является заместителем президента совета директоров петербургского клуба.

В связи с началом трансферной кампании в российских профессиональных хоккейных лигах (КХЛ, МХЛ, ВХЛ) ФХР напомнила, что для осуществления работы на территории страны каждый спортивный агент должен иметь аккредитацию. Ее отсутствие влечет к санкциям, которые также могут быть применены к хоккеистам и работникам клубов. ФХР в своем заявлении подчеркнула, что не имеют права на осуществление деятельности по трудоустройству спортсменов в профессиональные хоккейные клубы агенты Дэн Мильштейн, Пол Теофанос и Марк Гандлер, ведущие дела многих российских игроков в НХЛ.

Однако эти агенты на территории России официально не занимаются трудоустройством игроков. Все они являются сертифицированными специалистами данной сферы в Северной Америке. Дела их клиентов на территории России ведут аккредитованные коллеги.