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13:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Буквально раздербанили в первый день». В России отреагировали на уход трех лидеров из «Барыса»

Российский сайт «Газета.Ru», рассказывая о событиях первого дня трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге, прокомментировал потери «Барыса».

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Источник: РИА "Новости"

В первый же день переходов казахстанский клуб недосчитался сразу трех ключевых легионеров — вратаря, защитника и нападающего.

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«Так, первым звездным трансфером стал переход лучшего бомбардира “Барыса” Корбэна Найта в омский “Авангард”, предложивший игроку лучшие условия. Не обошлось и без вратарских трансферов. Так, “Локомотив” забрал у “Барыса” Эдварда Паскаля, ну, а СКА заменит Мельничука Эмилем Гариповым, который не просто так ушел из “Ак Барса”. “Барыс” вообще буквально “раздербанили” в первый день мая, и по направлению в Ярославль из Нур-Султана отправился еще и Андре Охтамаа», — говорится в заметке.

Добавим, что «Барыс» продолжает искать нового тренера. Этот пост стал вакантным после ухода Андрея Скабелки, который руководил командой два сезона. По словам агента, в ближайшее время белорусский специалист возглавит «Локомотив».

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