«Буквально раздербанили в первый день». В России отреагировали на уход трех лидеров из «Барыса»

«Так, первым звездным трансфером стал переход лучшего бомбардира “Барыса” Корбэна Найта в омский “Авангард”, предложивший игроку лучшие условия. Не обошлось и без вратарских трансферов. Так, “Локомотив” забрал у “Барыса” Эдварда Паскаля, ну, а СКА заменит Мельничука Эмилем Гариповым, который не просто так ушел из “Ак Барса”. “Барыс” вообще буквально “раздербанили” в первый день мая, и по направлению в Ярославль из Нур-Султана отправился еще и Андре Охтамаа», — говорится в заметке.