«Буквально раздербанили в первый день». В России отреагировали на уход трех лидеров из «Барыса»
Российский сайт «Газета.Ru», рассказывая о событиях первого дня трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге, прокомментировал потери «Барыса».
Российский сайт «Газета.Ru», рассказывая о событиях первого дня трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге, прокомментировал потери «Барыса».
В первый же день переходов казахстанский клуб недосчитался сразу трех ключевых легионеров — вратаря, защитника и нападающего.
«Так, первым звездным трансфером стал переход лучшего бомбардира “Барыса” Корбэна Найта в омский “Авангард”, предложивший игроку лучшие условия. Не обошлось и без вратарских трансферов. Так, “Локомотив” забрал у “Барыса” Эдварда Паскаля, ну, а СКА заменит Мельничука Эмилем Гариповым, который не просто так ушел из “Ак Барса”. “Барыс” вообще буквально “раздербанили” в первый день мая, и по направлению в Ярославль из
Добавим, что «Барыс» продолжает искать нового тренера. Этот пост стал вакантным после ухода Андрея Скабелки, который руководил командой два сезона. По словам агента, в ближайшее время белорусский специалист возглавит «Локомотив».