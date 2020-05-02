Защитник Арзамасцев подписал контракт с клубом КХЛ «Автомобилист»

Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Арзамасцев ранее выступал за новокузнецкий «Металлург», ярославский «Локомотив», московский ЦСКА, череповецкую «Северсталь» и уфимский «Салават Юлаев». Всего в КХЛ он провел 585 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 127 очков (47 голов + 80 результативных передач).