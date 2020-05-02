Защитник Арзамасцев подписал контракт с клубом КХЛ «Автомобилист»
ТАСС, 2 мая. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» подписал контракт с защитником Захаром Арзамасцевым. Об этом сообщает
ТАСС, 2 мая. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» подписал контракт с защитником Захаром Арзамасцевым. Об этом сообщает
Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.
Арзамасцев ранее выступал за новокузнецкий «Металлург», ярославский «Локомотив», московский ЦСКА, череповецкую «Северсталь» и уфимский «Салават Юлаев». Всего в КХЛ он провел 585 матчей в регулярных чемпионатах и
Арзамасцев является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2012 года в составе российской сборной.