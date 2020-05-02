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14:22 (мск), источник: ТАСС

Защитник Арзамасцев подписал контракт с клубом КХЛ «Автомобилист»

ТАСС, 2 мая. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» подписал контракт с защитником Захаром Арзамасцевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.

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Арзамасцев ранее выступал за новокузнецкий «Металлург», ярославский «Локомотив», московский ЦСКА, череповецкую «Северсталь» и уфимский «Салават Юлаев». Всего в КХЛ он провел 585 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 127 очков (47 голов + 80 результативных передач).

Арзамасцев является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2012 года в составе российской сборной.

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