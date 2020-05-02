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14:26 (мск), источник: ТАСС

Скабелка назначен главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»

ТАСС, 2 мая. Белорус Андрей Скабелка назначен на пост главного тренера ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение со специалистом рассчитано на три года. На посту главного тренера «Локомотива» 49-летний Скабелка сменил канадца Майка Пелино.

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Предыдущим местом работы Скабелки был «Барыс» из Нур-Султана, в котором он работал с 2018 года. Также Скабелка тренировал новокузнецкий «Металлург», белорусский «Гомель», сборную Белоруссии, нижегородское «Торпедо», новосибирскую «Сибирь» и омский «Авангард». В качестве игрока он становился чемпионом России и бронзовым призером первенства страны в составе ярославского «Торпедо».

«Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона. В первом раунде плей-офф ярославцы уступили «Йокериту» в серии со счетом 2−4. Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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