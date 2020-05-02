Скабелка назначен главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»
ТАСС, 2 мая. Белорус Андрей Скабелка назначен на пост главного тренера ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом сообщает
ТАСС, 2 мая. Белорус Андрей Скабелка назначен на пост главного тренера ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом сообщает
Соглашение со специалистом рассчитано на три года. На посту главного тренера «Локомотива» 49-летний Скабелка сменил канадца Майка Пелино.
Предыдущим местом работы Скабелки был «Барыс» из
«Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона. В первом раунде